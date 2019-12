Rolando Argueta: “Aún no ejecutan capturas de extraditables pendientes»

HONDURAS. Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó en las últimas horas que existen varios pedidos de extradición de hondureños, pero que los procesos no avanzan porque la Secretaría de Seguridad no ha logra ejecutar las respectivas órdenes de captura.

De acuerdo Argueta, las extradiciones pendientes son las que aún no se materializan las órdenes de captura. “Sin cuya concretización no podemos avanzar. Son pocas entiendo, no preciso el número exacto, pero todas tienen juez natural. Están en trámite normal, esperamos la detención de las personas”, explicó.

En ese sentido, descartó nuevos pedidos de extradición de hondureños por parte de Estados Unidos.

Por otro lado, el magistrado presidente de la CSJ, se refirió a la continuidad en el país de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Sobre el tema, indicó que la MACCIH les ha apoyado mucho. Además, dijo que ellos ya han emitido algunas opiniones en relación a que ese acompañamiento es importante.

“Dejemos que la comisión evaluadora como punta de partida pueda rendir su informe, y así atenernos a lo que dicen sus recomendaciones”, afirmó.

“Esperaremos evaluación de la MACCIH para asumir una posición”

En cuanto a si debe continuar la MACCIH en Honduras, Rolando Argueta, dijo que “en el Poder Judicial han tenido avances sustanciales».

“Con la propia MACCIH tenemos la Unidad de Protección de Funcionarios Judiciales. Asimismo, hemos realizado capacitaciones, emisión de manuales de derechos humanos. También instalamos el circuito en materia de corrupción. No tenemos inconveniente que ellos puedan seguir en el caso que el Ejecutivo y el Congreso así lo decidan”, puntualizó.

Consultado nuevamente si debe renovarse el convenio de la Misión, el presidente de la CSJ contestó: “Vamos a esperar la evaluación y otros criterios internos que hacemos para emitir una posición oficial de la Corte Suprema de Justicia”.

Es preciso indicar que Rolando Argueta expresó lo anterior durante la entrega del premio “El Forjador”, Evento que se realizó en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) en San Pedro Sula.