Rodrigo Castro: “Real España debe profesionalizarse en todas las áreas”

SAN PEDRO SULA.- A pesar de que Real España intentó revertir sus malas sensaciones con la ratificación de Emilson Soto, al final no terminó siendo suficiente y ya se han despedido de cualquier posibilidad de pelear por el campeonato.

Cuatro juegos dirigidos por parte de Soto, que dejaron como saldo dos empates (Vida en La Ceiba y Real de Minas en San Pedro Sula) además de dos derrotas (Motagua en SPS y Olimpia en Tegucigalpa).

¿Qué necesita el Real España para cambiar esto? CRONÓMETRO acudió a un profesional y conocido por el fútbol nacional, ex preparador físico de la “Máquina”, Rodrigo Castro.

El profesor uruguayo contó en EXCLUSIVA a CRONÓMETRO, que llegó al Real España en junio de 2016:

«Me contrataron como preparador físico institucional, ahí tuve un contrato de un año y cuando se cumplió, me renovaron por dos más».

«Inicié con Mauro Reyes, luego Ramón Maradiaga y después con «Tato» Martín García. Con ellos trabajé y me tocó salir campeón en 2017 de LINA. Jugamos dos finales de Copa Presidente: las perdimos contra Juticalpa y Platense«.

«También trabajé en divisiones juveniles, fuerzas básicas y en mi último año con Tato García trabajamos las juveniles».

Un plantel que le sorprendió

El licenciado en educación física, comentó que Real España cuenta con jugadores de buen nivel técnico, le sorprendió la dedicación que los jugadores dan a los entrenadores, esto último fue algo que agradó mucho al charrúa.

«En ese 2016 teníamos un plantel fuerte y muy sólido de jugadores. Me sorprendió el nivel técnico de algunos futbolistas, como por ejemplo Jhow Benavidez».

«Para mí Jhow es un jugador excepcional, siempre me sorprendía en cada entrenamiento».

«Lo otro que me sorprendió era el respeto que tienen a la figura del preparador físico. En ese tiempo pude generar, más allá de la exigencia, un respeto de los jugadores a mi trabajo, eso me gustó mucho y es parte importante para poder trabajar a gusto y conseguir resultados en lo físico y lo deportivo».

¿El motivo de su salida?

Real España, en busca un proceso, decide traer al entrenador colombiano, Carlos Restrepo, este último venía con su propio cuerpo técnico, lo que significó la salida de Castro.

«Yo tenía contrato una temporada más. En el momento que «Tato» García renuncia a la dirección técnica del equipo en diciembre de 2018, en ese momento el equipo contrata a Carlos Restrepo con todos sus asesores».

«Yo había quedado en el intermedio y me llamaron para rescindir los seis meses que me quedaban, usaron la clausula para que yo saliera del equipo. Es entendible la situación y bueno, quedé en muy buena relación con el equipo».

«Yo quiero al equipo, le tengo mucho respeto y creo que se merece resultados positivos».

La valoración del uruguayo sobre lo que pasa en el Real España

Para Castro es urgente y necesario profesionalizar al Real España en todo sus ámbitos, lo que significaría un cambio radical.

«Con lo que traté de luchar bastante cuando llegué al futbol hondureño, fue profesionalizar el futbolista y profesionalizar el club. Siempre traté de levantar el nivel de exigencia, pero también la seriedad y profesionalismo».

«Creo que en la etapa que me tocó estar, fue uno de los logros que caracterizo el trabajo en la institución. Me parece que hay que profesionalizar todas la áreas, deportivas, medicas y la mentalidad del futbolista».

«El jugador que llegue a la Primera División debe de ir con una fuerza tanto mental como física para poder integrarse lo más profesional posible al plantel».

Castro sobre la importancia de tener capacidad mental y física

«Deben enfocarse bien en lo que es la carrera de fútbol. Muchas veces pasa que hay jugadores que piensan que con poquito les alcanza y hoy en día el jugador debe entrenar doble, alimentarse bien».

«En Honduras el futbolista no se alimenta bien, tiene que enfocarse en lo que hace en su carrera, no sólo entrenar dos horas, eso no alcanza. Hay que elevar los niveles de profesionalismo».

En el tema de la alimentación

«Es un tema cultural, acá en Uruguay el futbolista puede comer asado todos los días y no está bien, y en Honduras comen pollo frito, tajadas y baleadas y tampoco está bien»