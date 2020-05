Roberto Moreira: “Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi carrera”

TEGUCIGALPA.- Roberto Moreira, delantero del Fútbol Club Motagua, habló acerca de seguir en el equipo dirigido por Diego Vásquez.

“Todavía no hemos renovado, pero con la familia optamos por quedarnos, para cuidar a nuestros hijos y no exponer a los niños. Antes que pasara todo esto, el club me pidió la propuesta, pero por la situación que pasamos no se puede charlar mucho, yo entiendo la situación y pondré todo de mi parte para llegar a un acuerdo con la dirigencia”, inició diciendo el paraguayo a SB deportes.

Asimismo, aseguró que lo económico ha pasado a segundo plano, ya que asegura entender la situación que no solo pasa en el país, sino en el mundo entero.

“Lo económico no será obstáculo, no pido nada exagerado, entiendo la situación que pasa”, aseguró, expresó Moreira.

¿Espera renovar?

“Estamos hablando con el club, estamos en la parte final, esperemos que esta semana se pueda cerrar, de mi parte haré todo lo posible para quedarme, solo falta que se oficialice la renovación”, cuenta.

Por otra parte aseguró que su “prioridad es Motagua. Paso uno de los mejores momentos de mi carrera, en el club estamos bien, hemos conseguidos cosas importantes en el club y me siento buen, por eso trato que hacer todo por quedarme. Creo que solo fata la firma, la dirigencia también tiene la disposición para que sigamos. No vemos la hora de volver a la cancha”, expresa.

Además fue consultado sobre si ha tenido otras ofertas: “Me han hablado de Paraguay, representantes, allá han mejorado bastante las cosas, el fútbol volverá a finales de mayo, con las medidas de seguridad, pero en estos momentos no estoy dispuesto a salir para no exponerlos, en estos momentos priorizo la familia que lo económico”, cerró Moreira.

