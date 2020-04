Roberto Contreras iniciará huelga de hambre «por abusos de EEH y Gobierno»

CORTÉS, HONDURAS. El dueño y fundador de la franquicia Power Chicken, Roberto Contreras, anunció que a partir del lunes siguiente iniciará una huelga, exigiendo al Gobierno y a la Empresa Energía Honduras (EEH) que no cobren consumo eléctrico durante los días del confinamiento a causa de la crisis sanitaria del Covid-19.

«A partir del lunes 28 empezaré una huelga de hambre en algún lugar de San Pedro Sula. Esta huelga de hambre empieza a las 5:00 de la mañana y no sé cuándo va a terminar», fueron las palabras iniciales del empresario, a través de un vídeo filmado por él mismo.

Se debe mencionar que días atrás, Roberto Contreras denunció que la EEH hizo llegar a sus restaurantes facturas de energía eléctrica cuyos consumos estaban promediados, y la cifra total a pagar era la misma de meses anteriores, «como si estuviéramos en operaciones», dijo.

Para ese entonces, su franquicia tenía precisamente un mes desde que detuvo funciones a raíz del toque de queda absoluto decretado por el Gobierno para contrarrestar la propagación de Covid-19.

«El objetivo de esta huelga es exigir a EEH, al Gobierno y a los generadores térmicos que no se nos cobre la energía a partir del 15 de marzo, que estamos confinados y no generamos ingresos. Esta lucha no es política, sino el sentir de un pueblo ultrajado. La reactivación económica del país será más dolora que el Covid-19«, dijo Contreras.

«Pido respaldo del pueblo»: Roberto Contreras

Asimismo, el empresario exhortó a que más personas se unan a él, «pues una cosas es tener temor, pero otra es vivir asustados, y este pueblo ya no puede vivir asustado». A su vez, solicitó respaldo de las centrales obreras y de los estudiantes universitarios.

«Pido el respaldo de las centrales obreras y pido el respaldo de los jóvenes universitarios. Si hay una causa por la que debemos luchar y entrar en esta huelga de hambre, es por los abusos de EEH, el Gobierno y los térmicos. Espero contar con ustedes», agregó Contreras.

Casi concluyendo, el empresario señaló que desde hace días se está preparando para la huelga y con oraciones, con ayuda de su familia. «Y si en el camino nos infectamos de Covid-19 y morimos, pues por una causa justa moriremos. Los espero el lunes, para que juntos vayamos en esta huelga de hambre a nivel nacional. ¡Dios bendiga a Honduras!», concluyó.

