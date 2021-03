RNP confirma: inicia la entrega de la nueva tarjeta de identidad en Cortés

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El Registro Nacional de las Personas (RNP) informó en las últimas horas que el departamento de Cortés se suma a la entrega de la nueva tarjeta de identidad, tal como se están realizando en diferentes puntos del país.

De acuerdo a lo publicado por el RNP el proceso para que los ciudadanos adquieran el Documento Nacional de Identificación (DNI) en Cortés inició hoy.

En su página oficial de Facebook adjuntaron una fotografía de un agente de la Policía Nacional de Honduras, a quien entregaron la primera DNI en el departamento de la zona norte.

Asimismo, el RNP indicó que los ciudadanos podían movilizarse por su tarjeta de identidad al sitio asignado antes del 14 de marzo. Ratificaron que los hondureños podían ingresar al sitio web para verificar dénde les tocaba recogerla.

Algunos ciudadanos se quejaron en la publicación señalando que el portal les apareció como «Sitio en mantenimiento». Al igual, otros hondureños mencionaron que se habían movilizado al sitio donde se habían enrolado o donde les toca reclamar, pero está cerrado.

¿Qué ocurre con el sitio web?

Diario TIEMPO Digital se contactó con Larissa Gonzáles, integrante del RNP, quien sostuvo que era correcto que en Cortés había dado inicio el proceso de entrega. Además, explicó que algunos centros estaban aún cerrados porque debían solucionar primero el problema con el sitio web por la cantidad de personas que estaban ingresando.

Reveló que los comisionados estaban en reunión para lograr solucionar esos incidentes. Asimismo, dijo que al tener la información completa la darían a conocer a la población para que se movilizaran lo más pronto posible.

Si un ciudadano no quiere o no puede asistir al punto donde le corresponde reclamar su identidad, no hay problema alguna. Los hondureños deben recordar que pueden votar en elecciones primarias con ambas identidades (la vieja y la nueva) y el RNP informó que pronto habilitarán rutas de entrega más cercanos.

Para finalizar, Larissa acotó que las personas deben estar al pendiente de las plataformas oficiales del RNP para que logren obtener su tarjeta de identidad.

