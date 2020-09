RNP: Inconsistencias significativas presenta actual censo electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Inconsistencias significativas presenta la información que conforma el nuevo censo electoral, según informaron este miércoles los Comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Los comisionados del RNP informaron lo anterior a la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

Mediante el oficio número 001/RNP-2020, dichos funcionarios explicaron que a la fecha el proyecto Identifícate lleva 1 millón 459 mil 086 ciudadanos enrolados. Esa información es la que enviaron el 10 de septiembre mediante oficio número 211/RNP-2020.

En ese sentido, los personeros del RNP indicaron que en esa información del censo electoral, encontraron 117 mil 715 inconsistencias pendientes de rectificar.

Asimismo, expusieron que para realizar las rectificaciones que son parte del censo, falta el proceso de validación biométrica. Lo anterior, consiste en un cotejo 1:1 que verifica que las huellas de cada ciudadano concuerden con las huellas almacenadas en la base de datos para el mismo ciudadanos.

También se hace un cotejo 1: N, el cual verifica que cada huella esté una sola vez en la base de datos. Lo anterior, garantiza que un ciudadano no esté más de una vez en la data.

De ese modo, establecieron que «El Censo Nacional Electoral es el registro debidamente ordenado de los ciudadanos con capacidad para votar, que se elabora de acuerdo con la ley.»

Nota relacionada: Sin censo depurado ni nueva identidad, el fraude 2021 «ya va en marcha»: Larios

Censo actual no es confiable ni seguro

Por lo anterior, los comisionados del RNP aseguraron que mientras no se subsanen las inconsistencias señaladas, no podrán determinar que la información que compone el censo actual es un registro ordenado de los ciudadanos. Por ende , no es confiable ni seguro para poder brindar al pueblo hondureño una solución democrática que tanto urge en medio de esta crisis que atraviesa el país.

Ante esa situación, el RNP invitó al CNE para que de manera conjunta eleven un exhorto al Congreso Nacional (CN). Y, así se proceda a legislar en pro de la estabilidad y de la democracia del país.

«Deben garantizar que en los próximos comicios electorales se pueda usar la nueva base de datos con la información ORDENADA y verás que resulte del proceso de enrolamiento de las personas que obtengan su DNI», indicaron.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn