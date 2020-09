Rixi Moncada: Convocatoria a elecciones es ilegal y debe anularse

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestó que la convocatoria a elecciones primarias que se hará hoy es ilegal e inconstitucional, porque «es falsa y debe de anularse».

Además, dijo que dicha convocatoria está acompañada del censo electoral de 2017, el cual «está alterado y contrario a la Constitución, por lo tanto, es inaceptable después de todo el proceso de un año que tuvo lugar en el Congreso luego de no aprobarse las nueva Ley Electoral y los artículos transitorios para un proceso electoral limpio y con una nueva identidad».

También, la consejera del CNE aseguró que no acompañará el llamado a elecciones. «El llamado es ilegal, es inconstitucional, se basa en el censo del fraude del 2017 y debe de anularse».

«Desde hace meses dije que no acompañaría ninguna convocatoria para un nuevo fraude electoral. Convocar con el censo del 2017, equivale al primer actor de fraude que se prepara para el 2021″, expresó.

Moncada: No se puede llamar a elecciones con un documento falso

Sobre la normativa del CNE, Moncada dijo que ninguna norma puede habilitar un acto jurídico con un documento falso. En ese sentido, indicó que «ninguna norma puede habilitar que se convoque con un documento que tiene carácter público electoral como es el censo electoral y la tarjeta de identidad. No existe ninguna norma que habilite para que se vaya a procesos electorales con documentos falsos».

Asimismo, comentó que durante el lapso que ejerció como presidente del CNE, le informaron que la Ley Electoral ya estaba lista y que estaba consensuada.

A su vez, aseguró que el dictamen de la nueva Ley Electoral se firmó por todos los miembros de la comisión. «El problema que fue fundamental para el fraude del 2017 es el censo electoral y ese tema no quedó resuelto, porque la bancada nacionalista se retiró de los consensos que ya tenía».

Nuevo censo electoral es la base de la convocatoria

De igual forma, manifestó que «el país se queda sin nueva ley y nuevo censo». Sobre la nueva Ley Electoral, manifestó que ya todos estaban entendidos que se iba a aprobar y luego publicar, el 11 de septiembre, en el diario oficial La Gaceta.

«El artículo 324 de la nueva Ley Electoral es el fundamental y que estaba consensuado es el centro de la convocatoria a elecciones primarias dice: censo nacional provisional para las elecciones primarias del 2021. El CNE utilizará a partir de la convocatoria a partir de las elecciones primarias del 2021 el censo nacional electoral elaborado por el CNE a partir de la información proporcionada por el Registro Nacional de las Personas», explicó Moncada.

Agregó que en ese censo se incluiría la información de los ciudadanos mayores de 18 años que se registraran a través del proyecto identifícate. De igual forma, el artículo establece que el censo tiene que estar depurado de migrantes y de fallecidos

«Al no aprobarse, la convocatoria es nula, es espuria, la convocatoria es ilegal», expresó Moncada. Por último, dijo que no hay ley en el mundo que pueda amparar que se convoque a unas lecciones con un censo alterado. «El censo con el que se va a convocar hoy, es un censo alterado, no puede ser legal».