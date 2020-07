La rivalidad entre Mercedes-Benz y BMW es evidente. Modelo que saca el fabricante suabo, rival que lanza al mercado el bávaro, y viceversa.

Hartge es la empresa responsable de haber creado uno de los carros más extraños de la historia, un Mercedes-Benz 300E que se impulsa gracias al motor de un BMW M5. Y no sólo eso, sino que lo bautizó como F1…

El mundo de las preparaciones de autos deja a veces noticias que son más que complicadas de creer. ¿Alguien se imagina un Mercedes-Benz con el motor de un BMW o viceversa? No, ¿verdad? Pues eso es lo que ha creado Hartge, una empresa ya desaparecida y que estaba especializada precisamente en retocar modelos de BMW.

El protagonista de la historia es un Mercedes-Benz 300E que en 1998 fue rebautizado como Hartge F1. Puede que su aspecto no haya cambiado en exceso respecto al original, pero lo que uno se encuentra al levantar la tapa del capó no puede dejar de causar sorpresa. Allí aparece el motor M88 de BMW, un seis cilindros en línea como el que utilizaba el BMW M5 de la generación E28. Y no sólo éste, sino que también estuvo presente en los BMW M1 y M635 CSi.

El motor de BMW desarrollaba originalmente 286 caballos y tenía una cilindrada de 3.453 centímetros cúbicos. Tras pasar por los talleres de Hartge, la potencia aumentó hasta 330 caballos, mientras que el cubicaje ascendió ligeramente hasta 3.535 centímetros cúbicos. Y no fueron estos los únicos cambios, sino que también se instaló la caja de cambios de un BMW Serie 7.

El Mercedes-Benz 300E se convirtió así en un vehículo casi tan rápido como el BMW M5 E28, puesto que completa la aceleración de 0 a 100 kilómetros/hora en 6,2 segundos y alcanzaba 272 kilómetros/hora de velocidad punta. Además, la presencia de elementos como un diferencial autoblocante, amortiguadores firmados por Bilsterin y unos discos de freno de 304 milímetros en el tren delantero aportan un extra desde el punto de vista dinámico.

