Rivaldo: «El PSG sería una buena opción, un destino ideal para Messi»

España.- La continuidad de Lionel Messi en el Barcelona sigue siendo una incógnita luego de que el jugador expresara abiertamente su deseo de abandonar el club. Las opciones para el argentino podrían ser: PSG, Manchester City o la MLS.

Aunque todo parece indicar que el nuevo destino del ’10’ estará en Francia, de hecho, en el club parisino ya están analizando su fichaje, esto en propias palabras del director deportivo del equipo, Leonardo, «grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el asunto».

Leyenda aconseja a Messi

Sin embargo, las declaraciones que están dando de que hablar son las de la leyenda azulgrana y campeón del mundo, Rivaldo. El brasileño ha aconsejado a Messi que salga del Barcelona y fije rumbo hacia el PSG.

«El PSG sería una buena opción, un destino ideal para Messi. Primero, porque es un club muy bien estructurado. Pero es que además jugaría con Neymar en una liga, la francesa, en la que Messi seguro que brillaría sin problemas. Tiene un poco menos de nivel que LaLiga o la Premier, así que podría gestionarse físicamente para luego afrontar en muy buena forma los compromisos de Champions».

Y agregó: «El PSG es uno de esos pocos clubes que podría pagar a Messi un salario como el que tiene ahora y además ayudaría mucho al crecimiento de la Ligue 1, que ha ido perdiendo fuerza en los últimos años frente a la Bundesliga o la Serie A. Yo creo que Messi tiene bastantes motivos para decir sí a la oferta del PSG».

Rivaldo también aprovechó para referirse a la expulsión que sufrió el argentino en la Supercopa de España.

«He leído muchas cosas sobre esa expulsión: que si está cansado y frustrado con la situación del club, consigo mismo… pero yo no lo veo así. Todos tenemos un día malo y a veces perdemos los nervios. Messi no es un alienígena, tiene sentimientos y es normal que algo así le haya pasado. Pero ya está, yo no le daría más importancia. Son cosas que a veces pasan en el punto y punto. No hay que buscarle tres pies al gato».

Lo cierto es que los rumores tendrán punto y final una vez que acabe la temporada, cuando el argentino dé a conocer su decisión final, quedarse en el club que lo vio nacer o emigrar hacia nuevos rumbos y nuevos objetivos.

