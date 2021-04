«Me gana la risa», responde Enrique Guzmán tras acusaciones de Frida Sofía

Enrique Guzmán reaccionó a las declaraciones que su nieta Frida Sofía dio ayer en un programa de televisión, donde confesó que sufrió «manoseos» por parte de su abuelo cuando ella era una niña.

Entre lágrimas, Frida dijo que a su abuelo «fue un hombre muy asqueroso» al que le tenía miedo, pues le hizo cosas malas que por mucho tiempo pensó que eran normales.

«Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas», dijo la hija de Alejandra Guzmán al periodista Gustavo Adolfo Infante.

«Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente», escribió en Instagram.

Previo a la acusación de su nieta, durante una entrevista por teléfono en el programa matutino Sale el sol, Enrique dijo que lo que Frida Sofía ha revelado en «De primera mano» le provoca «risa».

Lea también: «Un hombre muy asqueroso»: Frida Sofía revela que su abuelo abusó de ella

El cantante expresó que desde que Frida era pequeña la admiraba, sin embargo calificó como imperdonables sus recientes declaraciones.

“Desde niña te admiraba….. Esto es imperdonable. Bye bye”.

Frida, enfatizó que lo que le hizo su abuelo Enrique nunca se lo dijo a nadie porque por mucho tiempo pensó que eso estaba bien.

«Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y… qué asco pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas».

Recientemente, Frida, quien se ha peleado con varios integrantes de la familia Pinal, tuvo un acercamiento con su madre Alejandra Guzmán tras mucho tiempo de estar distanciadas. El COVID que padeció la rockera la acercó con Frida, quien dijo que estaba dispuesta a sentarse a platicar con su madre y arreglar las cosas.

Créditos: El Universal

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.