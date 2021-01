Riqui Puig: «Aunque no juegue, nunca he perdido la sonrisa»

España.- Luego de ser una de las piezas más importantes para el Barcelona en el tramo final de la temporada pasada, Ronald Koeman lo tuvo claro desde un inicio, Riqui Puig no entraba principalmente en su plan de juego, por lo que tendría escasas posibilidades de contar con minutos.

Este miércoles, el Barcelona debió acudir a una tanda de penales y vencer tras un 1-1 en 120 minutos a la Real Sociedad para definir su pase a la final de la Supercopa de España.

Aun y cuando los reflectores se los llevaría el arquero alemán, Ter Stegen, lo que este partido le tenía preparado al talentoso Puig de 21 años, era más que merecido. Ingresó al 91’ de tiempo corrido y se fajó el poco tiempo que le concedió su técnico neerlandés, pero su momento estaba reservado para lanzar el penal decisivo, el quinto.

Puig habló una vez finalizado el encuentro y a pesar de que no figuraba entre los elegidos por Ronald Koeman para lanzar penales, decidió desde los 11 metros el momento más dulce de la noche.

«No, no lo estaba, pero sólo faltaba un penalti y he sido el primero en decir que quería patearlo. Lo tenía clarísimo, quería celebrar el primer gol con el primer equipo y así ha sido», explicó Riqui al ser consultado sobre si había sido escogido para penalear.

Riqui Puig y la sonrisa que jamás se borra

El jugador surgido de la Masía siguió la entrevista con una sonrisa imborrable y se refirió al hecho de que por poco no patea.

«Si Antoine (Griezmann) hubiese metido su penal ganábamos antes», así mismo destacó la felicidad que sentía en el momento, «en realidad muy feliz por meter el gol que nos lleva a la final y sobre todo por que el equipo se lo merece».

Puig se tomó tiempo para dejar claro que es feliz en el equipo y que va trabajar para que Koeman le pueda dar más minutos, «la sonrisa nunca la he perdido, soy un chaval bastante feliz. Aunque no juegue me va bien en las cosas, tengo familia, salud, la verdad no me puedo quejar de nada y si Ronald me da minutos los aprovecharé y si no pues seguiré trabajando».

Ante la poca participación que está teniendo en el Barcelona y las opciones de buscar más minutos en otro club, Riqui fue tajante, “eso nunca va pasar y más después de tantos años en el club y lo que me ha costado llegar al primer equipo. Yo jamás tiraré la toalla».

