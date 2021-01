Riqui Puig ante la falta de minutos en el Barcelona: «Está siendo un año difícil»

ESPAÑA.- El Barcelona sumó su quinta victoria consecutiva de LaLiga en el triunfo 0-2 ante el Elche, por la jornada 18 del certamen español.

Los jugadores encargados de darles la victoria a los catalanes fueron Frenkie De Jong y Riqui Puig, ambos con un gol, comparecieron en rueda de prensa acerca del tramite del partido.

Riqui ha tenido pocos minutos con la llegada de Koeman al Barcelona pese a ser uno de los jugadores más destacados de la plantilla en el tramo final de la temporada pasada. Es por eso que el jugador recalcó que a pesar de no pasarla bien se siente bien en el club.

«Está siendo un año difícil porque no estoy acostumbrado a no jugar mucho ya que el curso pasado lo jugué todo en el filial. Pero también estoy siendo más fuerte de mente y eso hace que me vayan bien los minutos que puedo jugar. También la ayuda de los compañeros me va muy bien», comenzó explicando Riqui.

Riqui exige más minutos en el Barcelona

Por su parte, Ronald Koeman sabe que el joven medio campista está habido de más minutos, «claro que me gusta que quiera tener más minutos. Así tienen que ser todos los jugadores que no cuentan con muchas oportunidades de jugar».

Puig también se refirió con alegría al referirse a su primer gol con el Barcelona, «Ya me cuesta marcar goles y más de cabeza. Creo que mi último tanto de cabeza fue en Cadete A. Me han dicho que es un poco surrealista que me estrenara de esa forma, de cabeza «.

Contento por seguir ayudando al equipo, esta vez con gol y de cabeza!

VISCA EL BARÇA🔵🔴🍿🔵 pic.twitter.com/YAx9S4U4mB — Riqui Puig (@RiquiPuig) January 24, 2021

Por su parte, De Jong también se detuvo frente a los micrófonos y aclaró que el primer gol es de él, «sí, sí, sí, sí. La toco. No es el mejor gol, pero es mío». El mediocampista holandés también explicó que está tratando de jugar más adelantado, «Tenemos que verlo en un periodo más largo, pero sí, estoy intentando jugar un poco más adelantado y va bien».

