Riña: Scooter Braun rompe su silencio por pelea con Taylor Swift

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. El apoderado musical Scooter Braun rompió su silencio en su pelea pública con Taylor Swift, quien lo ha criticado desde que descubrió que era el dueño de sus masters.

Braun escribió un extenso post en Instagram el viernes diciendo que su familia ha recibido “numerosas amenazas de muerte” desde que Swift llamó a su legión de seguidores a presionarlo a él y a Scott Borchetta, ambos propietarios de sus grabaciones. Esto, para que le permitan actuar el domingo en los American Music Awards.

“Llegué a mi casa esta noche y me enteré de que mi esposa recibió una llamada telefónica amenazando la seguridad de nuestros hijos, así como otras amenazas que se ven arriba. No voy a entrar en detalles sobre esta última semana. He estado desconcertado”, escribió Braun, quien también publicó una captura de pantalla de uno de los mensajes vulgares que recibió por parte de los fans de Swift.

“Al pensar en mi esposa y mis hijos, en mi equipo y sus familias, he pasado por una serie de emociones sobre cómo lidiar con esto. Escribo esto ahora sólo después de respirar profundo y de mucha reflexión. Estoy seguro de que no hay ninguna situación que amerite poner en riesgo la seguridad de nadie”.

Braun, manager de cantantes laureados con premios Grammy como Ariana Grande, Justin Bieber y Tori Kelly, continuó apelando a Swift en su nuevo post. En ellos explicó que sus palabras tienen peso y que él quiere resolver su situación.

Literalmente Braun posteo el siguiente mensaje: «Estoy abierto a TODAS las posibilidades. Mis intentos y llamadas para tener una discusión abierta contigo los últimos seis meses han sido todos rechazados. Mientras algunos en tu equipo y muchos amigos en común han tratado de traerte a la mesa, ninguno ha tenido suerte. Parece que no tienes interés en resolver este conflicto”.

Lea también: Daddy Yankee abre museo de reggaeton en Puerto Rico

Las cosas no mejoran

Las cosas se han puesto más complicadas desde que en junio la empresa de Braun Ithaca Holdings anunció que había adquirido a Big Machine Label Group, el sello liderado por Borchetta y donde Swift grabó sus seis primeros discos. Swift dijo entonces que estaba triste y repugnada de que su música le pertenezca ahora a Braun, a quien acusó de someterla a años de incesante hostigamiento y manipulación.