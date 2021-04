Riflazos 849.

VUELTA

“Literalmente se dio vuelta en lo parejo, figurativamente también”, tuitió con sus deditos inquietos la excongresista de LIBRE, Beatriz Valle, luego que vio cómo quedó el carro de Wilfredo Méndez. “Raro ese accidente”, remachó Bea.

ADVENEDIZA

Y es que los políticos vinieron resbalosos del feriado de la “semana zángana”. A Eliseo le preguntaron por el pataleo de la “muñeca de la…” y dijo que la “pipol” votó por conocidos, no por “advenedizas”.

VACUNAS

También en Twitter decían unos tuiteros que lo que son las cosas, pues en El Salvador aquél que dijimos usa la red social para informar que le llega una millonada de vacunas y aquí para defenderse.

ORAR

Apaguemos la luz y vámonos. La jefa de los laboratorios de virología dice que lo que hay que hacer para que lleguen más vacunas es orar. Y quizá tenga razón. Ya pasaron 24 días desde que llegó el último “puchito”.

PECADO

Y es que aquí solo la vemos pasar y nada de platicar con la vacuna. También los “ticos” celebraban ayer la llegada de otra “camionada”. Qué pecado estaremos pagando, dijo una viejita.

SEGURO

Y es que aquí no hay por donde pasar. En el Seguro Social es una calamidad perra. No hay medicamentos ni insumos, ni siquiera en las áreas críticas. No es nada “El Niágara en bicicleta”, de Juan Luis Guerra.

LOBO

Todavía no es seguro que el ex lobo feroz se lanzará de diputado por Olancho en la alianza que dice hará la UD con la DC. Lo que sí es fijo es que su delfín, Jorgito, no va como candidato presidencial, adelantó.