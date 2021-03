Riflazos 844.

PERDEDORES

Cómo que no la van a tener fácil los candidatos perdedores en las primarias del Partido Liberal y que buscan lanzarse de nuevo, ahora por el PSH. Un grupo de fieles al “Inge” se reunió el “finde” para frenar este intento.

MILITANCIA

Los argumentos de los “salvadoristas” van por dos vías. Una de ellas es meramente legal. Dicen que los estatutos del PSH exigen que para ser candidato se requiere al menos un año de militancia.

PROHIBE

Por otro lado, juran que lo que es más potente, es que la mismita Ley Electoral prohíbe a quienes participaron en las primarias y salieron derrotados, volver a lanzarse en las generales.

JUGADA

Pero este grupo de “salvadoristas” que se reunió el “finde” dice, además, QUE cómo es que quienes en el pasado, en su propio partido impidieron una jugada como esta, ahora quieren hacerla en su favor.

IZQUIERDA

Varios alcaldes y candidato a alcaldes colorados de Francisco Morazán le tiraron izquierda al exrector, que los llamó para que se sumaran a la raquítica marcha de los perdedores del viernes.

DIVIDIENDO

No, no, no. Esa vaina de andar dividiendo el Partido Liberal ya no más. Se lo aguantamos una vez, pero la segunda ya no, le respondieron. Por eso, se sumaron a Yani durante el “finde”.

TENDENCIAS

Nada ha cambiado la tendencia de los ganadores en las primarias, a partir de la revisión de las actas con inconsistencias. Ya examinaron el 15 por ciento y se mantienen Asfura, Yani y doña Xiomara.