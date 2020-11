Riflazos 741

CRIMINAL

Bienvenidos a la “semana holgazánica”, en medio de pandemia y con un huracán encima. Manda decir el portavoz de la conferencia de Obispos que, abrirlo todo, sin límites, fue una conducta criminal. Pero no se oye, padrecito.

GRUPOS

Uno de los ministros más “inteligentes” de este y todos los gobiernos explicó que no permitan que la “pipol” viaje en grupos, sino que hay que hacerlo separado. Dios mío, dame paciencia…

“CÚNICO”

Pero “que no panda el cúnico”, pues según muchos miembros del gabinete, no hay rollo en caso de que se venga el rebrote. Dicen que estamos mejor preparados que cuando vino el primero.

VEREMOS

Como no, Chon, si los hospitales de Marquitos no acaban de llegar, y los que llegaron no terminan de instalarlos. El de “Tegus”, dicen que lo habilitarán esta semana. Veremos, dijo el ciego…

COMPRAMOS

El fin de semana, el diputado “me la pela” volvió a soltarse una de sus clásicas frases. “Esta estructura representa 50 mil votos. Y los que no ajustamos, los compramos”, confesó. ¡Ah, papo!

OCULTO

El secreto mejor guardado por el nuevo embajador en los “Yunais” es el nombre de los dos agentes consulares sorprendidos al volante bien a “pichinga”. Peor entre el “feis” y la tierra no hay nada oculto.

REGLAMENTO

Los movimientos internos de los partidos grandes entran esta semana en la recta final para la inscripción de sus corrientes. Ya el CNE emitió el reglamento que regirá esta etapa. Es gran tamagás.

FIRMAS

Las principales actividades se concentran en la recolección de firmas que avalen la inscripción. A “Papi” le entregaron, dicen sus dirigentes, un millón de rúbricas.

UNIDAD

Yani anduvo el fin de semana en Yoro, promoviendo la unidad de los “cheles”. El doctor MOH fue a Valle. Allá volvió a lanzar sus riflazos. Dijo que en la pandemia la vaina colapsó por la “improvisación”.