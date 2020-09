Riflazos 713.

BEATRIZ

La ex diputada de LIBRE, Beatriz Valle, está de vuelta en el ruedo político. Ayer anunció por las redes, que volverá a competir por una curul en el Congreso. Y hasta publicó la foto del afiche.

LIDIETH

La oposición dentro de LIBRE va agarrando forma. “Will” y Lidieth Díaz hicieron alianza. La esposa de don David va de candidata a la alcaldía de “Tegus”. Los del oficialismo del partido se lo esperaban.

LUCRECIA

Hablando de la candidatura a la alcaldía de “Tegus”, la bulla ayer era que en Juntos Podemos, la fórmula que encabezará Juan Diego Zelaya, la completará doña Lucrecia de Alvarez, en el cargo de vicealcaldesa.

VUELVEN

Todo indica que se han vuelto a calmar las aguas legislativas. Los padres y madres de la Patria vuelven a sesiones hoy. Los llamaron para aprobar un par de artículos transitorios que sostendrían las primarias.

AGENDA

En la agenda de la Secretaría está un proyecto relacionado con la nueva cédula, la huella electrónica y quien sabe si sobre las Juntas Receptoras de Votos. Si eso pasa, le entran a la aprobación de la nueva ley.

NO CREER

La bancada de LIBRE dice que hasta no ver no creer. Habían dicho que no volvían a sesiones si la directiva no se cumplían los acuerdos. Ayer les informaron que hay nuevos arreglos y decidieron presentarse.

REVENTADOS

Los compatriotas que viven en los “Yunais” están reventados si quieren vender productos usando el gentilicio de “catrachos” porque resulta que una “influencer” lo registró allá como suyo. Ya ni eso les pertenece…

CALENTADO

Se ha calentado el ambiente en el seno del CES. El envío de un proyecto de ley al Legislativo para meterle, por la banda izquierda, más afiliados al IHSS, puso bravos a obreros y empresarios.

ESCONDIDAS

“Mando” dice que como el Palacio no ha logrado los consensos para que se apruebe la Ley del IHSS, entonces sacó un pedazo de ella y la mandó de escondidas al otro Palacio, para ver si pasaba.