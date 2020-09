Riflazos 706

ENTUSIASMO

La comidilla del fin de semana fue la entrevista de Yani, quien contó su historia a los hondureños. El tema fue tendencia en redes. A algunos no les pasa el entusiasmo que ha despertado el hijo de don Jaime.

FUTURO

Quien sí le ve futuro a Yani es el comandante vaquero. “Si participa, le auguro buenos pronósticos y resultados”, dijo Mel después de ver la entrevista. El líder de LIBRE no es envidioso.

PARAFRASEANDO

Otro que hizo ruido este “finde” fue Papi. Trascendió un video de una reunión política en el que parafraseando un grito de una pasada elección dice: “Voy a ser el próximo presidente de Honduras”.

VIEJA

La convocatoria a primeras se hizo ayer con la “vieja”. No fue posible aprobar la nueva Ley Electoral, así que no quedó de otra que recurrir a la misma. El CNE apareció “cojo” en cadena. Solo dos de tres “patas”.

SE REBELÓ

La consejera Rixi Moncada se rebeló y no apoyó el llamamiento. Dice que esa vaina es inconstitucional y que debe anularse. “Inconstitucional hubiera sido no convocar a primarias”, respondió Arístides Mejía.

EXGERENTE

Todo el mundo hablando de la aprobación de los contratos leoninos para Lufussa y Laeisz en el CN, pero solo LC ha dicho quién cometió el pecado original. Embarrado un exgerente de la “tenebrosa”.

VALERIANA

A Salvatore le preguntaron recientemente por el té de valeriana que le recomendaron tomar. “Nunca me he drogado ni traficado con drogas, me duermo de cansancio”, respondió. ¡Plop!

PASTORES

Y hablando de alianzas, todo indica que, para el próximo tracateo, el Palacio ya hizo la suya. Así ven algunos “todólogos” ese acercamiento, con bono incluido, a los pastores.

HOMILÍAS

Con quien no anda bien la alianza es con la “madre iglesia”. Ahí vuelan candela todos los domingos en las homilías. Los riflazos salen, a veces purpurados, a veces de otros tonos. Ahí criticaron el “bono”.

