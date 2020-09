Riflazos 701.

PREGUNTAR

Los directores de los Registros Civiles Municipales mandan a preguntar a los tres directores del RNP, que cuando se van a acordar de mejorarles sus instalaciones y dotarles de equipo, porque están en la calle.

YA QUISIERAN

Muchos de los registradores dicen que está muy bonito el equipo de enrolamiento, pero que ya quisieran ellos una alita de los millonarios presupuestos para tecnificar sus oficinas.

REVOLTIJO

Gran “revoltijo” se tienen con el polémico contrato de energía sucia aprobado por el hemiciclo. Que si es culpa de los honorables, que si fue la ENEE. Yo no fui, fue Teté, pégale, pégale que ella fue.

VUELTÍN

El fin de semana venían de dar su “vueltín” por Ankara, Turquía, los delegados de Investh para la “Misión de búsqueda y confirmación de la fabricación de los otros cinco hospitales de aislamiento móviles”.

COLADERA

Hablando de los tales hospitales. Si no es una cosa, es otra. La nueva es que no tienen la ventilación requerida y para colmo son una coladera de agua, cuando llueve. Honestamente, no pegan una…

RUMORES

Como no cesan los rumores sobre una candidatura única para el próximo tracateo en el PN, los del otro bando están alertas. Mandaron un WhatsApp diciendo que no hay espacio para esas vainas.

CUIDE

Todo está listo para que hoy o mañana, el CNE, por unanimidad, le entregue su nuevo partido al ingeniero. “Ojalá que lo cuide”, dijo en una reunión privada uno de los consejeros del nuevo órgano.

MEGAMARCHAS

Como este mes, al otro “Marquitos” la toca presentar el proyecto de presupuesto para el 2021 al Congreso, la Plataforma ya le anunció un par de megamarchas para que suba los montos a Salud y Educación.

DESCARGAS

Después de un año de sequías “perras”, ahora es que los capitalinos tienen agua de sobra, aunque no en las llaves, pero sí en las represas. Ayer tuvieron que hacer descargas porque estaban repletas.