Riflazos 695.

TELENOVELA

Sigue la telenovela el ELSAH. Tony García se cansó de los insultos y tomó la decisión de irse. Optó por LIBRE, donde apoyará, específicamente, doña Xiomara, según dijo. Salvatore se quedó con “JLa”.

GANAR

A propósito, el ingeniero en cuanto dice una cosa dice otra. El miércoles había afirmado que él tenía a saber cuántos millones de votos para ganar una elección. Ahora dice que dijo que gana, pero en segunda vuelta.

POSTALES

Seguimos penando por las compras de Marquitos. En las próximas horas viajará una comisión a ver cómo va la construcción de los hospitales faltantes. De paso, esperemos postales de Ankara y Estambul.

REFORMAS

Se acaba el tiempo para aprobar lo grueso de las reformas electorales y una de las comisiones sigue en un berenjenal. El dichoso censo y la integración de las MER tiene las cosas empantanadas.

OTRO

Si de aquí a la otra semana no sale humo blanco, el dictamen irá al pleno con los votos particulares, pero ya no esperarán más, remachó Mario Segura. Y si no, búsquense otro presidente de comisión, aseguró.

MANITO

Se verán cosas… “Toño Chocoyo” se echó un discursazo ayer alabando a la “hermana Cuba” por la manito que nos echaron con la brigada médica que vino en lo peor de la pandemia. ¡HLVS!

CHAMBAS

Muy pocos tienen la suerte de “carne asada”. Le abundan las chambas en estos tiempos en que la pandemia arrasó con miles de fuentes de empleo. Ahora es defensor de DDHH.

CLAMANDO

Ya se viene la elección del nuevo CONADEH. RHC va por la reelección. Dice que 36 municipios del país le están clamando que se tire. Así las cosas, se cierran los espacios para otros posibles candidatos.

“ÑÁNGARAS”

En los “Yunais”, los republicanos concluyeron ayer la convención en la que dispararon bala viva a los demócratas, a los que acusan de “ñángaras”. Míster Trump aceptó la nominación de su partido.