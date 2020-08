Riflazos 685

REPROCHABLE

Tanto pisto que han gastado en la única, reformada y ultra depurada Policía Nacional y los muchachitos siguen haciendo unas… Lo de ayer en Choloma es reprochable. Estos también deberían devolver el dinero.

“RESIGNADA”

La “resignada” presidencial, Olguita Alvarado se unió al movimiento ¿Dónde está el dinero? Se declaró fanática del rotulito del puente y como si no supiera, preguntó quién tiene el “pistillo”. Habrase visto…

JODER

También el otro resignado anda en la misma onda. Mirando de reojos a “Papi”, dice RIAL que “cuál es el joder” con la pintura del puente. Dejen a la gente que se exprese, respingó. Ay jodido…

LEPRA

El pobre Marquitos como le dio lepra. Ahora ningún cachureco lo acepta como tal y todos quieren desmarcarse. Dicen que ni él ni los otros involucrados en el “bisnes” pegaron afiches. No les digo.

CANTÓ

Por cierto, cuentan las malas lenguas que el “Buki” ya le cantó al FBI, que lo llamó a declarar por el clavo que le armaron los turcos. Dicen que habló de más y que detalló la ruta del “biyuyo”.

GENERADORES

Hablando de dónde está el dinero, eso es lo que se andan preguntando los generadores de energía. El gobierno se enjaranó para pagarles y ahora no ven la plata por ningún lado. Pónganse vivos…

REVENTADO

Las consejeras del CNE dejaron reventado a su compañero azulejo con eso de la segunda vuelta electoral. Ni cuenta se dio cuando habían pactado declararse “lovers” del balotaje.

SOBERANO

A Kelvin no le ha quedado de otra que decir que no es que él no quiera a doña segunda vuelta, sino que él piensa que “hay que consultarle al pueblo”. Como si en realidad les gustara tomar en cuenta al “soberano”.

TRÁNSFUGA

El que nace para tránsfuga, aunque le corten las patas. El diputado que le juró amor eterno al general y que después se fue del partido, ha hecho lo mismo con Darío Banegas. Ya le retiró el apoyo.