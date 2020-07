Riflazos 670

NEGOCIACIÓN

Manda decir el ex lobo feroz que no hay negociación, que una cosa es su Rosa y que otra es su deber como hondureño. Así las cosas, entonces habrá que esperar más “tuitazos”.

ILUSOS

Algunos ilusos pensaban que el ex presidente, ya con la ex “firts lady” fuera, se retiraría a La Empalizada y dejaría de enviar riflazos. Ese cabildeo, como que no se lo debe a nadie.

FACCIÓN

Hablando del ex lobo feroz, en la Democracia Cristiana se tienen gran berenjenal porque le ofrecieron la candidatura presidencial a su “delfín”. La facción afín al Palacio está brava.

BARBIJO

“Jorgito Bukele” no pudo lucir ayer, en televisión nacional, su barbijo marca ¿Dónde está el dinero? La producción del programa mañanero le pidió quitárselo porque “su voz no salía clara”.

DESPEINARSE

Por cierto, Bukelito, que está firme con doña Xiomara en el llamado a boicotear las primeras, dice que su lidereza va a ganarles la candidatura de LIBRE al comandante Ipad y a Will y “sin despeinarse”

SUEGRO

El comandante Ipad anda incómodo porque el “xiomarismo” lo está acusando de quinta columna de su suegro en las filas “libres”. Aunque jura que llevan la fiesta en paz, no es su marioneta.

CHINITOS

Los chinitos “comunistas” han dispuesto de un fondito de 1000 millones de dólares para prestamitos a los países de Latinoamérica. Habrá que ver si los “dignos” rechazan el chance de “enhuezarse”.

DUDA

¿Al fin, la carga de insumos que llegó ayer a “Tegus” en una “bestia” de avión de la armada canadiense era donación o compra? El Palacio y la profe dicen que lo compraron, pero queda la duda.

REAPERTURA

Parte de la “pipol” anda entusiasmada porque dice que el domingo anunciarán la reapertura de la economía, con permiso, incluso, para circular los “findes”. Otra parte pide que alistemos los “triajes”.