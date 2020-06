Riflazos 634

TOSECITA

El ministro de Educación estaba desaparecido, pero ayer asomó el cacho. El ingeniero tiene una tosecita y algunos malpensados creían que andaba “pegado”, pero él jura que nada que ver y que la “carraspera” es alérgica. Dice que el martes le hicieron el hisopado y que salió limpio, sin mancha y pecado. Jummm.

DEBATE

Sigue caliente el choque de opiniones entre los “cloroquino doctors” y los otros, los que ven de medio lado el tal “MAIZ” y el “Catracho”. El debate se sigue centrando entre los que dicen que los tratamientos sirven “para salvar a la gente” y los que juran que las pócimas han sido utilizadas “para pajear a la gente”.

PELO

Bien dice el dicho que quien no llora, no mama. Los taxistas le arrancaron un pelo al lobo. Consiguieron un bono de 2 mil “desplumados” más la bolsa solidaria, mientras se reanuda el transporte público e incluso después, porque como no los van a dejar circular con los carros “full”, siempre estarán “palmados”.

DE MENOS

A quienes siguen viendo de menos son a los doctores del Hospital Cardiopulmonar. Ayer tuvieron que plantarse a leer un “tamagás” como de 50 puntos, pidiéndoles a las autoridades que se dejen de “pajaritas” y doten de insumos y equipo al “Tórax”. Batas especiales, “mas-carillas” y guantes, se cansaron de rogar.

SIN REFUERZO

El titular del “SIN HACER” se ha quedado sin refuerzo. La doctora que lo sustituyó el fin de semana pasado en dos capítulos de “La Usurpadora”, está fuera de combate después de dar positivo al PCR para COVID-19. Por ahora, la suplente está aislada, junto con su familia. El protagonista tiene prohibido enfermarse.