Riflazos 608.

KARAOKE

Todas las señales apuntan a que el “karaoke” se va a poner bueno. “El Tigre” ya empezó el “Honduras Canta”, sin siquiera haberse ido para los “Yunais”. En su primera entrevista, después del susto de ayer, se fue en voladora contra varios personajes de este patio, entre ellos ACA. Agarren mesa y pidan su rola favorita.

LLORAR

Los de Cortés no sabían anoche si reír o llorar. Tenían emociones encontradas entre buenas y malas noticias. Durante todo el día estuvieron dando brincos en las redes, pero a las cinco la cadena les cayó como balde de agua fría. La orden fue encerrarlos completamente durante una semana. A seguir la cuarentena.

FELICIDAD

Para los de “Tegus” todo fue felicidad ayer. El día les culminó tan bien que hasta tuvieron visita de “La dueña de lo fresco”. Una gran tormenta cayó desde la cinco de la tarde y no paró durante horas. Lo necesitaban no sólo para llenar los barriles de agua, sino para apagar tanto incendio en los alrededores. Hoy les amaneció algo despejado.

OBREROS

Por primera vez, en años, los obreros no saldrán hoy a las calles a hacer catarsis. El muro de los lamentos podría ser Facebook. La pandemia no dejará que haya marchas, así que a celebrar el Día del Trabajador encerrados en cuarentena. Muchos extrañarán el “Tornillo sin fin”. Talvez lo “tiran” por las redes para reírse un poco.

ABOGADOS

Todavía anoche no se sabía si cheles y rojinegros iban a poder tomar posesión de la presidencia del Colegio de Abogados. Los azulejos debieron vacar en sus cargos ayer y no lo hicieron. Los estatutos dicen que debe celebrarse una asamblea para hacer el traspaso, pero ellos juran que no se puede por el estado de sitio.