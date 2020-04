Riflazos 603

RAP

Hay “pipol” que ya va a cumplir un mes de haber sido suspendida de sus chambas. Les ofrecieron un “pistillo” a través del RAP para que no pasaran penurias, pero la gente no sabe cómo acceder al beneficio. En la página web, que es a donde todo mundo va a buscar información, no hay ni “papa”. Promesas y más promesas.

CAFETERÍAS

Una cadena de cafeterías le echó el muerto al ministro de Trabajo por la suspensión de un montón de contratos de trabajo. En una carta pública la empresa reveló que desde el 16 de marzo suplicó al funcionario que intercediera para que los dejaran operar y no pasó nada. Ahora, “sin chamba vivís peor”.

184

El Congreso Nacional reformará hoy el artículo 184 del Código Procesal Penal para permitir que un montón de gente que está en las cárceles pueda salir de ellas y se defiendan en libertad. Es una medida que han venido sugiriendo los organismos defensores de DDHH y que se hace necesaria ahora en tiempos de pandemia.

METIDO

Aquel que dijeron que “ya no está al frente” de una de las instituciones señalada por hacer compras “pandurecas”, resulta que no se ha ido de su oficina. Cuentan las malas lenguas todo el miércoles y ayer estuvo metido en la administración. Incluso dicen que pasó la madrugada. ¿Ya se imaginan qué hace?

MORIBUNDO

Y hablando del otro, ayer fue la comidilla por un video que circuló en donde lo increpan desde un programa de un canal de YouTube. Lo llamaron para preguntarle por las inconsistencias en las compras que ha hecho y contestó. El programa andaba moribundo desde que apareció el Covid-19, pero él hizo que reviviera.