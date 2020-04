Riflazos 593.

CONTRATACIÓN

Algunos fijados que andan en todo, tienen los ojos puestos en la contratación de personal médico y de enfermería con esto de la pandemia. Los reportes oficiales dan cuenta de un gran número de profesionales de las Ciencias de la Salud “enchambados” para apoyar en los hospitales. La cosa es que nadie le ve el «cacho».

SOMBREROS

Cuando el hombre recurre a los de siempre para dar la cara en situaciones como la emergencia actual, le da la razón a los que dicen que su equipo es débil. El lunes por la noche anunció quién es el nuevo vocero de la pandemia. No hubo sorpresas, pues el ungido es uno de los que usa varios sombreros.

CHURRO

El que a todas luces parece estar “churro” con el jefe, es el que debería de tener un rol más protagónico en estos tiempos. Fue visible en un principio, después se cayó tras haberse mostrado todo arrogante frente a unos “chepitos”. Luego lo “aislaron” por posible contagio. Ahora lo congelaron por otras sospechas.

A TIEMPO

La “profe” se “aisló” a tiempo, incluso antes de que sospechara que la asistente la contagiara. Si se hubiera seguido llevando con lobos, ya hubiera aparecido aullando. Según cuentan las malas lenguas, en esa vaina de la compra del hospital móvil es “untansina” perra. Es “pior” que lo que hizo la “paciente cero”.

LUCHA

Los grandes contribuyentes siguen haciendo su lucha por conseguir una “alita” de los beneficios que el gabinete de emergencia sí le dio a los pequeños y medianos. Dicen que están ahogados y que este mes o pagan impuestos o pagan salarios. La suspensión del pago del ISR no les aplica. Pero el que no llora, no mama.