Riflazos 564.

CACHURECADA

Hoy son las elecciones de la CCIC y muchos agremiados han anunciado que no irán a votar porque consideran “cachurecada” la forma en que se van a escoger al nuevo timonel de la organización. A un buen número de socios no le ha caído en gracia la forma en que quitaron del camino a la otra planilla que les pudo haber ganado el pulso.

SOMBRERO

También hay agruras porque muchos consideran que lo correcto es que el que se siente en la silla sea un empresario y no un ejecutivo que no tiene empresas. Además de que no ven con buenos ojos que «Toti», que entrega hoy, cambie del sombrero de presidente al de vicepresidente. En fin, mal comienzo para una nueva gestión.

LA LEONA

Los cachurecos celebraron ayer el aniversario del partido y algo pasará a nivel de cúpulas que al acto conmemorativo en La Leona no llegaron muchas de las grandes figuras del nacionalismo que nunca se han perdido el chance de tomarse la foto. De pesos pesados, solo Gladis Aurora. De ahí, Lupe Zamora y pare de contar.

ASESOR

Hablando de azulejos todo indica que a “Papi” y a “DCh” ya les contrataron asesor. El “cerebro” de la campaña podría estar en estas honduras en dos semanas y se trataría de un miembro del equipo que asesoró a EPN en Mx. Es decir, la misma mona que lleva años aquí, sólo que este no viste de riguroso negro.

RELATOR

La visita del relator de la libertad de expresión que anduvo ayer en estas honduras dejó un sabor agridulce. El hombre vino en una pose muy cómoda. De hecho, ni se quería levantar a trabajar tan temprano. Y de paso tampoco quería quedar bien ni con Dios ni con el Diablo. En un evento tuvo que salir por la puerta trasera.