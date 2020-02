Riflazos 547.

CLAVO

Gran clavo tiene en El Salvador la ex del FONAC. La acusaron en diciembre de haber firmado dos contratos de alquiler para la sede de la embajada “guanaca” en Tegus. Un contrato (el correcto) era por 2200 dólares y el otro (el pando) por 3,000. La Cancillería pagaba 3,000 y ella le daba 800 dólares de vuelto al embajador, según la Fiscalía.

RUMORES

A propósito, después de haber dejado todos sus asuntos resueltos en ASJ, Omar Rivera tomó ayer los sellos del FONAC. Sus adversarios le han generado la impresión de que va con la misión impuesta por “La Bendición”, de quebrarse al CNA (con especial énfasis en GC), pero Omar canta aquella canción que dice: “Son rumores, son rumores”.

FUE AQUEL

Los medios hicieron ayer gran bulla por la “muerte sistemática de cachurecos”. Hasta Meches “La Rabia” logró que la entrevistaran en su condición de “analista de asuntos internos en la dirigencia de base”. La muchacha se quebró la cabeza para externar sus conclusiones sobre el delicado asunto. “Fue aquel”, dijo.

HÍGADO

RIAL tuitió sobre la muerte de los azulejos. Exigió a las “actoridades” (como dice Meches), que resuelvan rápido estos casos (los demás valen maceta). Ah, pero no dejó todo ahí. Mandó un gancho al hígado y escribió que, si no resuelven estos tres casos, entonces no serán capaces de resolver nada. Anda sensible el “resing”.

SORPRESAS

Grandes sorpresas en el inicio de las elecciones demócratas de los “Yunais”, sobre las que muchos “liberales” de estas honduras están bien pendientes. Resulta que Biden, no está saliendo bien parado en los primeros comicios. Va en cuarto. La sorpresa es Pete Buttigieg. Sanders, el amor de los “libres”, va segundo.