Riflazos 545.

CARAVANAS

La bulla en el Palacio es que el exembajador, Alden Rivera ha querido dejar la chamba en CDMx porque con su íntimo amigo maquilero, MC está montando una mega fábrica en el norte. Se cansó de ver pasar aquellas abultadas caravanas y mejor se regresa para ver si desde aquí, generando chambas, las detiene.

BODORRIO

El hombre anda de bodorrio en bodorrio. El fin de semana no se quiso perder el enlace de los hijos de dos grandes amigos suyos y figuró entre los 1200 invitados que llegaron al Hatillo. Y este “finde” también tiene bailongo, pues se le casa su primogénito varón. Dicen que no regó mucho maíz para las nupcias de Jr.

HUEVOS

Mientras unos solo son fiestas, el pobre pueblo ya ni comer huevos puede. El fin de semana fue un dolor de blanquillos para muchos que querían conseguir un cartón. La “pipol” tuvo que hacer largas filas para comprar el producto en los mercados. En los supermercados la caja no baja de 105 lempiras. Pero a nadie le importa.

CLAROS

En “San Peter”, varios diputados azulejos que no se sabía para donde agarrar se están poniendo claros. Cuentan que Junior Burbara y Jaime Villegas, por ejemplo, ya decidieron colarse en las filas del doctor Oliva. Reynaldo Ekónomo piensa morir con las botas puestas fiel a RIAL y Welsy Vázquez se quedará con “Papi”.

RUTA

Quien no se duerme en sus laureles es Esdras Amado López. El ex diputado anduvo de gira por los municipios del sur de Francisco Morazán, promoviendo su partido Nueva Ruta. El también periodista pidió a la “pipol” que ante este berenjenal que vive el país no pierdan la fe. “Tengan esperanzas, pues es lo último que se pierde”, dijo.