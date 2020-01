Riflazos 532.

PITADA

Como es mejor irse a que la vayan, la doctora Ana María prefirió agarrar sus cachivaches y prepararse para salir pitada de estas honduras. Total, si llegaran a renovar a doña MACCIH, siempre tendría que partir, pues la misión entrará en tiempo muerto a partir del 20 de enero. Nada podría evitarlo. Está cruz y calavera.

CLARITO

Está clarito que el Ejecutivo renovaría el convenio con la OEA, pero cambiándole la letra. Tendría que hacerlo así porque una sentencia de la Corte Suprema se lo ordena. Así las cosas, debería mandarlo al hemiciclo. Allá le darían una gran bienvenida y lo mandarán a socializar con mundo y medio mundo antes del dictamen.

PLAZO

Y vencido el plazo del convenio (20 de enero), no habría MACCIH. Así que todo el mundo tendría que agarrar sus chiringos y buscar que hacer, mientras el Congreso, que no se negaría a recibir el convenio que le mande el Ejecutivo, lo sobará y lo acariciará, pues para estas cosas no hay que actuar a la ligera. Ya ustedes saben.

“PERRAS”

Por cierto, la renuncia de la “doctora Polo” hizo surgir las más variadas “perras”. Por ejemplo, en ASJ corrió la bulla de que la doctora Ana María fue propuesta como vocera permanente, pero escribieron en un muro que la sustituta de Marrey Guimarães y de Juan Jiménez, no recibió la bendición del hombre.

“OREJITAS”

Pero una “orejita” que tiene Almagro por estas honduras, les ha jurado a algunos del G-16 que no hay nada oscuro en la salida de la vocera interina. Ante el cúmulo de inquietudes que recibió ayer, afirmó que la doña quería irse desde agosto pasado para reunirse con la “family”, terminar su tesis doctoral y tomarse un descanso sabático.

DIPUTADO

Y hablando de peruanos ¿Saben qué persona que estuvo en la MACCIH hace unos años se está postulando como diputado en su país y hace campaña mostrándose como el terror de los corruptos? Pues nada más y nada menos que el trigueñito Julio Arbizu. Aquí le quisieron hacer “bullying” con una foto en una de sus saliditas.