Riflazos 528.

TECHOS

¿Cuántas veces le han dicho a la “pipol” que la ruptura de techos de cotización del Seguro Social es la solución al “no hay” y al final todo es pura “pájara pinta”? Hoy vuelven con la misma cantaleta. Pero como aquí solo hay que meter el lomo. A exprimirle el salario al obrero para que, como siempre, no den ni aspirinas.

“PERRA”

Por cierto, se han levantado la “perra” de que los interventores del IHSS dejarán la chambita, pero ahora para ir a hacer el mismo trabajo a la “tenebrosa”. El Palacio nadie ha confirmado los nombres que se rumoran. Las especulaciones incusas incluyen a la “sarina” como una de las salvadoras de la ENEE.

GUERRA

Dice un “feisbukero” que la “pipol” en estas honduras anda preocupada por la posible tercera guerra mundial, cuando aquí ya vamos por la sexta, con miles de muertos por la violencia. Por cierto, dice don Omar Rivera que la meta es bajar la tasa de muertos a 20 por cada cien mil parroquianos. Ojalá se pudiera.

CONSEJO

El hombre ha aconsejado a los usuarios del sistema financiero que saquen su “pistillo” de los bancos, si en ellos no les quieren dar préstamos al amparo de la Ley de Alivio de Deudas. ¿Pero qué dinero van a sacar si es lo que no tienen? Pisto es más bien lo que necesitan. Como decía el Chapulín, el consejo “no cubica”.

GANAS

La concesionaria de la CA-5 se tendrá que aguantar las ganas subirle un “pesebre” al paso por los peajes. El Palacio no ha autorizado el trancazo, por ahora. Fijo no quiere darle combustible a nadie para que se arme una revuelta. Pero hay que estar ojo al cristo, porque si no es ahora, será mañana, decía una canción.