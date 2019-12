Riflazos 519.

“SEÑORONES”

Gran estrenada le han dado a la “Chiri” en los centros penales. En la primera semana, llevan como 40 a 0 a los “señorones” de la junta de comandantes, aunque ellos dicen que aún no toman la batuta. Ojalá que esto no se trate de aquella vieja confiable: “Creo la crisis, después intervengo para solucionarla y por último privatizo”.

CAUTELA

Como que a ON ya no “se la pelan” los señalamientos que le hacen desde los “Yunais” porque el viernes que los mencionó “mister” Pompeo no usó su célebre frase. Esta vez, con más cautela dijo: “Me tiene sin cuidado”. El mismo viernes que lo incluyeron en una lista de “uñudos” se fue a Colón a comer tortillas con cuajada.

SEÑALES

¿Será que la nominación de ON tiene más que ver con que en el CN quieren darle “chicharrón” a doña MACCIH que con que lo hayan mencionado en el juicio de TH? Dicen que “el señor” se manifiesta de diferentes maneras. Pueda que a través de estas señales esté advirtiendo que otros pueden correr la misma suerte.

FEAS

Después de lo de ON, el fin de semana circularon rumores sobre que vienen cosas feas desde el norte. Unos decían que hay acusaciones listas contra co-conspiradores y otros juraban que habrá más inclusiones de “uñudos” a la lista. Mientras tanto, JP dijo que hay ocho solicitudes de extradición nuevas. La “capi” tiembla.

BODORRIO

El hombre tuvo bodorrio el fin de semana. Se casó por la Iglesia su hija mayor, que meses atrás se había “amarrado” por lo civil. El evento no fue anunciado a la prensa, pero como entre Fecebook y tierra no hay nada oculto, la noticia siempre se filtró. En una foto que circuló, el hombre aparece chineando “la bendición”.