Riflazos 512.

CABALLITO

Hay quienes juran que el plan con doña MACCIH está bien claro. El hombre esperaría el resultado del informe que encargó Almagro. Con base en él, renovaría el convenio pero con cambios. Esto obligaría enviarlo al Congreso y allá le aplicarán los “santos óleos”. Uno saldría en caballito blanco y el otro se echaría el muerto encima.

ENERO

¿Qué habrá querido decir el hombre cuando ayer expresó que, el otro año, la “pipol” conocerá en más moderno mecanismo de combate a la corrupción de Latinoamérica? Juró que el modelo dejará a muchos boquiabiertos ¿Será que ya tiene el sustituto de la MACCIH? “Nos vemos en enero”, manifestó en tono desafiante.

DISENSOS

¿Quién será el leguleyo que pasa echándole maceta en los medios de comunicación a quienes se oponen a la continuidad de doña MACCIH, pero su esposa votó el martes para que la Misión se vaya? Por lo visto, hasta en los mejores matrimonios hay disensos. Ni en la cama hay “unidad de criterios”.

DARDOS

Pero estos dos no son los únicos peleados por doña MACCIH, un ex discípulo del general le lanzó dardos a otro compañero de cámara porque dice que se hizo humo ayer del hemiciclo a sabiendas que se iba a votar el informe de la comisión legislativa. Sospecha el norteño que el doctor no quiso “darse color”.

INDIGNADA

Dice una ocurrente indignada en las redes sociales que, si se siguen “quebrando” a todas las personas relacionadas con “Magdaleno”, cuando juzguen a los personajes sobre los cuales él quería dar información a la justicia de los “Yunais”, terminarán interrogando a los “testigos” y “co-colabores”, usando la “ouija”.