Riflazos 501.

A LA PAR

Bukele se la trae con aquel que dijimos. Por ahí aseguró que algunos gobiernos matan gente para poder mantenerse en el poder. “Eso pasa aquí a la par, en Honduras”, dice clarito en un video que se ha regado como pólvora en el “guasat”. A estas horas ha de estar llegando la carta de reclamo a San Salvador. Aquí son bien ariscos.

LUMBRERAS

Ese concurso de “projesores” sigue dando de qué hablar. Ahora la bulla es que en Lempira, la tierra del indómito, todititos los docentes que aprobaron, aparecen en el censo del Partido Nacional. Y según unas fotos que se han circulado, todos los maestros de aquellos lados son lumbrera. La nota más baja es de 75.

DIRECTA

El jefe de las “gloriosas” le dejó ir una indirecta bien directa a Renato, ayer bien de mañanita. Según el general, esto que estamos viviendo es nadita comparado a lo que pasó cuando destronaron a Julio Lozano, en el 58 y a Manuel Zelaya, en el 2009. “Si así fuera, este programa ya estuviera cerrado”, juró. Ay mamá…

REVOLVIENDO

Como los dueños del “pistillo” siguen relinchando porque dicen estar hasta la coronilla por los altos impuestos, la “sarina” ha respondido revolviendo el tema de las exoneraciones fiscales, a sabiendas de que a eso le tiemblan en la colonia Tepeyac. La recaudadora tributaria dijo que la revisión viene y nadie la detiene.

TUQUITOS

Como que la tal convención cachureca va a terminar poniendo en evidencia que el partido de la estrella solitaria está hecho tuquitos, unos más grandes que otros. Los pedacitos pequeños han dicho que no van al cónclave. No va “Mayuyo”, como que tampoco irá RIAL y hasta el ex lobo feroz parece que está en veremos.