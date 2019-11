Riflazos 499.

EMERGENCIA

De unos 20 mil maestros que se sometieron a las pruebas, 2 mil pasaron. Son 5 mil las plazas públicas en juego. Quedan en el aire más de 3 mil. Y como ya viene el nuevo año escolar, ahí van a salir con algún decreto de emergencia. Les terminarán dando la chamba a quienes aparezcan en el censo azul. Nos quitamos el nombre.

CEREBRALES

Cómo iban los pobres maestros a pasar el examen para obtener una plaza en el sector público, si llevan años que el Estado no les da ni un curso de crochet. Y de paso los tuvieron hambreando sin subirles el sueldo nueve años. Ni para comprar oxigenantes cerebrales les quedaba. El año pasado les incrementaron una miseria.

PITADA

Hablando de quitarse el nombre, dice el “resignado” que, si acaso lo dejan llegar a ser el candidato presidencial cachureco y si acaso llegara a ganar la contienda, el SAR dejaría de llamarse así, pues le pondría SARA (Servicio de Administración de Rentas Amigables). La primera que iría pitada para fuera sería la “sarina”, juró.

ROGANDO

Por cierto, donde RIAL no quiere jugar a perder es en cualquier lado. Y por eso es que según ha contado, sus “fans” le están rogando (como dijo aquel cuando lanzó su reelección) que tire para la alcaldía capitalina a su doña. El ex edil dice que doña “Lucre” no ha decidido, pero que, si le siguen insistiendo, no quedará de otra.

AHOGADO

Volviendo al tema de los impuestos, el “tío Róger”, aprovechó la reciente juramentación del nuevo rector de su U, para implorar que lo dejen trabajar. Dice que él, con sus empresas, tributa más de 100 millones de “desplumados” para sostener a los de “Tegus”, pero como que no les basta, porque lo tienen ahogado con auditorías.