Ricardo sobre muerte de dirigentes: «Justicia es lo que menos hay en este país»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ricardo Alvarez, designado presidencial, reaccionó molesto este mediodía ante la noticia de la muerte de dos dirigentes nacionalistas en diferentes colonias capitalinas.

En ese sentido, exigió a las autoridades a que hagan su trabajo y que los casos no se archiven como ha pasado con otros hechos violentos en el país.

«¿Qué le pide a las autoridades?», preguntó un comunicador al designado presidencial, «que hagan su trabajo, no les puedo pedir más», respondió.

Asimismo, aseguró estar consternado con las muertes ya que, «justicia es lo menos que hay en este país en este momento», agregó.

Marcial Martínez, Dagoberto Villalta y Obdulio Licona, son los tres dirigentes nacionalistas que murieron en los últimos días en diferentes hechos violentos.

De acuerdo a lo expuesto por el designado, las tres muertes violentas, «no son ninguna casualidad, esto está bien planificado».

«Puedo confirmarle que no tengo ninguna duda, salgan con lo que salgan digan lo que digan, no tengo ninguna duda al respecto de que esto fue debidamente planificado», reiteró.

Asimismo, señaló como presuntos responsables miembros del crimen organizado: «los que roban, extorsionan, delinquen, los que les importa poco la vida del ser humano».

No es casualidad, no es coincidencia, es un plan debidamente planificado.

