Ricardo La Volpe finaliza su etapa como director técnico

Tras más de 35 años de carrera como director técnico, el argentino Ricardo Antonio La Volpe anunció su retiro de los banquillos.

El técnico, que cuenta con una amplia carrera en el futbol mexicano, detalló que después de lo que le ocurrió en su última experiencia como timonel, en el Club Deportivo Toluca, tomó la decisión de ahora enfocarse en buscar una oportunidad como director deportivo, algo que, en palabras del propio ‘Bigotón’, ha buscado desde hace más de 10 años.

La confesión del también ex futbolista se dio en una charla con el periodista de ESPN David Faitelson: “Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo”, mencionó La Volpe.

-Es decir, ¿Ricardo La Volpe no dirigirá más?, fue consultado.

“No, no… después de lo que me pasó en Toluca ya no”, dijo para Futbol Picante.

Su paso por la selección de México

El argentino dejó de ser el entrenador del Club Toluca de la Liga mexicana de fútbol a una fecha de que finalizara el Apertura 2019, después de un torneo con malos resultados que le impidieron a los diablos rojos disputar la Liguilla por el título.

La Volpe llegó al equipo a inicios de marzo para culminar el torneo anterior y pudo iniciar el siguiente desde la pretemporada. Sin embargo, errores en la planificación y el entendimiento con jugadores terminaron por causar su salida.

Era su segunda etapa con el Toluca. La primera fue de junio de 2001 a diciembre de 2002 tras realizar una labor exitosa y dar el brinco al banquillo de la selección mexicana, a la que comandaría al Mundial de Alemania 2006.

Citas Olímpicas, Copa Oro, y mundiales

La Volpe con el Tricolor ganó la Copa Oro en 2003, se quedó en fase de grupos en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, fue semifinalista en la Confederaciones 2005, fue eliminado de su segunda Copa Oro en el mismo año y para el Mundial en Alemania 2006, se quedaría en octavos de final.

A partir de ahí su carrera fue a menos. Pasaría por el Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Monterrey, Atlas (otra vez); la Selección de Costa Rica, Banfield, Atlante, Guadalajara, Chiapas, América; Pyramids y Toluca.

Con los Azulcremas disputó su última final.Perdió frente a los Tigres en el 2016, año del centenario de las Águilas.

