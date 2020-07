Ricardo Elencoff buscará presidencia de la Liga Nacional

TOCOA.- El actual presidente de la Real Sociedad de Tocoa, Ricardo Elencoff, en declaraciones a un medio de comunicación, que tiene como prioridad en los próximos meses optar por la presidencia de la Liga Nacional.

De igual manera aseguró que le gustaría llegar a la Federación Hondureña de Fútbol ya que considera puede hacer cosas muy buenas.

“El fútbol es mi verdadera pasión por eso me interesa la presidencia de la Liga Nacional y FENAFUTH, la política no me gusta, me metí porque sentía vergüenza que ningún político podía hacer un estadio digno en Tocoa, hoy estoy triste porque invertimos millones de lempiras y no tenemos hospitales porque pensé que la otra diputada que es médico de profesión me iba ayudar en ese tema”.

“Mi pasión es el deporte y con gusto me voy a Tegucigalpa a hacer cosas buenas en FENAFUTH que, si se pueden, lo que nosotros hemos construido en el fútbol no ha sido fácil, lo de Real Sociedad no es cualquier cosa, y si me interesa llegar a esas dos instituciones, traigo el fútbol en la sangre”.

Dejará a un lado la política por el fútbol

Por último, Elencoff sorprendió al declarar que dejará su cargo como político en un futuro, pues quiere estar de lleno en la Liga Nacional o FENAFUTH.

“Podemos hacer mucho más en la liga y FENAFUTH, valoró no seguir en la política porque no es lo mío, mi sueño es dejar un legado con este club, les cambiamos la vida a muchos muchachos, eso me hace sentir orgulloso, la política es muy sucia”.

Te puede interesar: Barcelona se mantiene en la lucha y desciende al Espanyol