Reynaldo Tilguath relata la odisea de la Sub-20 en Uruguay por COVID-19

TEGUCIGALPA.- El técnico de la selección Sub-20 de Honduras, Reynaldo Tilguath, habló en entrevista con HRN y contó acerca de la gran odisea que vivió él junto a los jóvenes al intentar regresar de Uruguay a tierras hondureñas.

“Llegamos como a las 3:00 de la mañana. Nosotros la verdad en lo que llegamos a Panamá se complicó todo, porque puso toque de queda y prácticamente en el aeropuerto había un poco de desorden que a qué hora salíamos, vuelos retrasados. Nosotros tuvimos que viajar vía Nicaragua”, inició contando Tilguath.

Y agregó: “Llegamos vía aérea (a Honduras), la federación por parte del gobierno nos consiguió un vuelo para que nos pudiéramos venir nosotros”, mencionó.

Asimismo, aseguró que “en Nicaragua la verdad, estaba todo normal. Nosotros nos asombramos, porque nosotros estábamos preocupados por los muchachos, porque las familias de ellos estaban viendo que pasaba con ellos”, dijo.

Además, reveló que solo en los aeropuertos de Nicaragua y Honduras pasaron por revisiones de seguridad por la alarma del COVID-19.

“Uno hay que hablar la verdad y los únicos aeropuertos que se tomaron el tiempo para medirnos la temperatura fueron los de Nicaragua y Honduras, de ahí ninguno. En Uruguay entramos como si nada, salimos como si nada, en Panamá entramos como que no pasaba nada y así salimos”, contó el técnico de juveniles.

La adaptación a un nuevo estilo de vida: la cuarentena

“La familia está bien y nosotros llegamos bien. Nos dijeron que teníamos que venirnos para acá, para nuestras casas y cumplir la cuarentena y aquí estamos. Gracias a Dios no tenemos ningún síntoma. Todo estamos bien”, asegura.

También recomienda a la población hondureña seguir las diferentes órdenes que ha dado el gobierno para combatir este virus: “Creo que nosotros podemos llegar a ser mejores seres humanos. Pensar más en el prójimo, acatar órdenes. Nosotros creemos que las enfermedades no pueden llegar a nosotros y todo el mundo está expuesto, la enfermedad no tiene niveles de vida, le puede pegar a cualquiera.

La experiencia de quedar atrapados en Uruguay

Tilguath se refirió también a como tomaron los jugadores Sub-20 estar tantos días fuera de su casa, guardando cuarentena en otro país.

“El reaccionar de los muchachos fue bueno, se conocieron y convivieron más que un grupo, un equipo. Esto les ayudó y les fortaleció muchas cosas; porque es difícil. Del comedor a la habitación y de la habitación al comedor. No hacíamos nada, encerrados en el hotel. Los muchachos se portaron de la mejor manera”.

Por otra parte, habló acerca de la presión que tenía el junto a su cuerpo técnico de transmitirle buenas vibras a los jóvenes para no caer el en miedo.

“Es complicado, pero nosotros estábamos a cargo de ellos, pero no podía pasar anda, no podía salir nadie. En Uruguay primero empezaron 20 casos, al siguiente día eran 10 más, después otros diez…”, cuenta. “Cuando nosotros salimos de Uruguay ya había 90 casos y también de dio un caso no cerca, pero los muchachos entendieron que teníamos que estar en el hotel”.

En lo futbolístico…

Cabe recordar que de los cuatro juegos que estaban planeados para disputarse en la gira, solo se jugó uno ante River Plate, mismo en el que cayeron 2-1.

“El (único) partido que jugamos, se hizo un buen partido, el resultado no es lo que en realidad se miró en el partido. Fuimos empezando bien, un ritmo de juego muy bueno, el equipo intentó siempre tratar de buscar al rival. Los otros partidos nos hubieran ayudado más”, cerró el técnico hondureño.

