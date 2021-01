Reynaldo Tilguath: “No había cómo sostener este proceso”

Honduras.- Reynaldo Tilguath ha dejado de ser el seleccionador Sub-20 de Honduras debido a la falta de presupuesto en la Federación de Fútbol afectada por la pandemia que generó la cancelación de eventos de la categoría para este 2021.

CRONÓMETRO conversó con el ex futbolista y ahora técnico nacional para conocer mayores detalles de su destitución del combinado que había comandado en noviembre de 2019.

«Nosotros nos reunimos con la Federación para tocar el tema (de su salida) porque no iba a existir posibilidad alguna de que se lleve a cabo un torneo Uncaf o de la Concacaf a nivel Sub-20 en este año. Sólo hay planes para la Sub-17 y Sub-15. La decisión fue tomada porque en realidad no hay presupuesto para poder seguir manteniendo por ahora el proceso sub-20.»

«Quedamos en buenos términos y las puertas quedan abiertas. Se quedó en que probablemente para el mes de diciembre de este año se vuelva a convocar una Selección Sub-20, pero repito, las puertas están abiertas.»

Tilguath ha comentado sobre el recorte de salario que hubo y posteriormente el despido: “En el mes de julio negociamos un reajuste salarial y se nos hizo una rebaja del 30%. En enero se nos renovó el contrato pero ante el anuncio de FIFA que el Pre-Mundial Sub-20 quedaba cancelado, no hubo más remedio que llegar a un acuerdo».

El exjugador merengue, reveló sentirse tocado por su salida, aunque es consciente que los afectados por la falta de competencia serán sin lugar a dudas los jugadores.

«En lo personal es un poco duro por la situación, pero lo que a mí me preocupa son los jugadores, uno como entrenador puede escuchar ofertas, sin embargo lo que importa son los muchachos. Dios primero no se pierda esta generación».

¿Quién es el verdadero culpable de la salida del DT?

El técnico informó que el hecho de que la Sub-20 no tenga partidos para el 2021, radica en que la Concacaf lo programó así.

«La Concacaf envía un calendario anual de los torneos, Sub-17, Sub-15, Sub-20, pero en todo el 2021 no fue reflejado ningún torneo de la categoría que yo dirigía. Es por eso que los entrenadores de las otras selecciones sí van a continuar».

El DT continuará su camino

Al ser consultado sobre su futuro, Tilguath se mostró tranquilo y reveló que dos equipos nacionales lo buscaron durante estuvo al mando de la Selección.

«Ahora voy a escuchar ofertas. De hecho, los hubo desde que empezamos el proyecto con la Sub-20, me buscaron los directivos del Platense para llevarme al equipo, pero les dije que tenía este compromiso con la Federación y que era muy difícil. Les di las gracias por abrirme las puertas. De Real de Minal me llamaron el torneo pasado, pero hasta ahí; ahora me queda sólo escuchar nuevas oportunidad que se me puedan venir».

El también ex futbolista escualo, aclaró que su estatus para dirigir en Primera División está resuelto, esto tras haber culminado los niveles requeridos para adquirir el título de entrenador.

«Cuando me nombraron director técnico de la selección Sub-20, ya tenía mi título de licencia A que es la obligatoria para dirigir en Primera, por lo que no hay ningún inconveniente para que pueda, ahora sí, dirigir en Liga Nacional».

Sobre el proceso de Coito

«El Chino» también opinó acerca del proceso que está teniendo Fabian Coito con la Selección Mayor.

«Como en todos los procesos hay cosas muy buenas y otras cosas que hay que corregir, cosas que se corrigen a medida se va jugando. Se ve que el proceso va bien y pienso que Honduras llegará a un nivel aceptable para poder competir y clasificarse al próximo mundial. Yo creo que vamos por buen camino».

La final de Liga Nacional

Para finalizar, Tilguath dio su punto de vista sobre el nuevo formato de la Liga y a quién ve favorito para quedarse con el título de Campeón.

«Yo era uno de los que más criticaba el formato, pero en realidad es muy bueno e interesante. Va ser un buen partido, todo va pasar por cómo Olimpia enfrente el partido, si saca un buen resultado en Tegucigalpa creo que Olimpia será campeón. El Olimpia siempre es favorito y tiene muchas posibilidades de ser campeón, pero se va enfrentar a un Marathon descansado».