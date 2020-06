Reyes sobre su futuro: «Han salido un montón de cosas, que voy a Marathón»

TEGUCIGALPA.- El seleccionado de Honduras y mediocampista del Olimpia, Alejandro Reyes salió a comentar sobre su futuro, pues en los últimos meses a perdido relevancia en el fútbol de la Liga Nacional.

Reyes recordó la última vez que tuvo un buen accionar, que remonta a lo vivido con la selección sub 23 en los Juegos Panamericanos de Lima.

De igual manera, comentó la forma en que poco a poco lo fueron dejando a parte de la «manada merengue».

«Mi mejor momento fue con la selección en los Juegos Panamericanos de Lima, tenía mucha confianza en lo que hacía, cuando me fui a esa competencia era titular y pensé que al volver sería de nuevo titular, pero de la noche a la mañana me sacó el entrenador».

Esto creó momentos de tensión en el canterano, pues se acercaba el Preolímpico y no tenía méritos para ser convocado.

«Hubo momentos en los que pensé que me estaba estancando, me pasaba por la cabeza que venía el Torneo Preolímpico y que llegaría sin ritmo, me estresé, no obstante fue algo positivo porque reflexione y nunca dejé de entrenar muy bien, siempre le calenté la cabeza a Troglio, que sintiera que estaba allí y que podía jugar”.

Rumores de Marathón

Sobre los comentarios que lo ubican la próxima temporada con el equipo verde de San Pedro Sula no confirmó ni desmintió sobre el tema, pero si dejó en claro que quiere seguir con el Olimpia.

«Han salido un montón de cosas, que voy a Marathón, pero mi intención es quedarme en Olimpia, el entrenador me llamó y me dijo que le pidió a los dirigentes que quiere contar conmigo, yo le dije que quiero seguir».

Te puede interesar: Benguché en la órbita del Cagliari ¿Un Toro bajo los pasos de la Pantera?