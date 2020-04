REDACCIÓN. Si cuentas con los suficientes años a tus espaldas es muy probable que recuerdes la serie del Auto Fantástico, todo un fenómeno de los 80 que aún hoy sigue haciendo soñar a muchos con tener un coche parlante como KITT.

Puede que ese futuro aún no haya llegado, pero al menos puedes hacerte con una fiel réplica del auto fantástico que incluso está firmada por el mismísimo David Hasselhoff que encarnó al protagonista Michael Knight.

Esta particular réplica del Pontiac Trans Am Knight Industries Two Thousand de 1983 está creada a imagen y semejanza de la unidad que apareció en la temporada 3 y 4 de la popular serie de televisión, eso significa que no solo su exterior es similar, sino que incluso tiene el mismo futurista tablero de instrumentos de KITT. Ahí podemos ver además cómo este ejemplar cuenta con 112.654 km recorridos.

La imitación es tan fiel que cuenta incluso con una luz estroboscópica acompañada de sonido, incluso podrás hacer realidad los sueños de tu infancia y hablar con él a través de una app que le hará hablar e incluso responder a tus preguntas. A todo esto se añaden otros extras como un sistema de audio personalizado o los mismo tapacubos negros del modelo real y por supuesto la mencionada firma del David Hasselhoff en el salpicadero.

Pero, ¿Cuánto cuesta?

Este ejemplar está a la venta en eBay a un precio de 60.000 dólares, unos 52.881 euros. Podrías pensar que es demasiado caro pero hay que decir que una transformación de esta envergadura no resulta nada barato, ya lo hemos visto en otros casos en los que crear un coche así se ha traducido en 50.000 dólares y 2.000 horas de trabajo.