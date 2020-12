Revisión del FMI permite acceder a $90 millones; “traerá endeudamiento”, dice economista

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Restricción de la actividad del sector público, privatización de empresas estatales y más endeudamiento para el país, significan los acuerdos que Honduras logra con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo explicó a Tiempo Digital, el economista Rodulio Perdomo, quien dijo que el FMI tiene un modelo de ajuste que le aplica a todos los países.

“La premisa principal de ese modelo de ajuste es que cualquier cosa que un país haga no puede producir inflación. Entonces, ese modelo de ajuste se basa en restringir al máximo la actividad del sector público para que el sector privado sea el dinamizador de la economía. De ahí parte la teoría del derrame que es una subteoría del modelo de ajuste”, expuso el experto.

Seguidamente ejemplificó que “el FMI lo que dice es ‘te presto 100 millones de dólares, pero vas hacer estos arreglos a nivel fiscal y vas a controlarme la masa circulante. No quiero que la masa salarial sea más allá del 20 % del PIB’. Pone todos esos parámetros que son como unos corsés para restringir la actividad del sector público».

De acuerdo con Perdomo, a esos modelos de ajuste, se les llamaba antes programas de ajuste estructural. Lo cual, quieren decir que, si tiene una empresa pública de agua, de energía eléctrica o una compañía área gubernamental, debe privatizarla.

“Entonces los gobiernos se convierten en simples reguladores y ese nuevo acuerdo no se puede salir de ese modelo de ajuste del FMI. El modelo de ajuste es la receta que utilizan para todo”, aseguró el especialista.

FMI presta dinero para que no se creen más impuestos

En ese sentido, disertó que, dentro de las modalidades de apoyo, el acuerdo stand by es como decir un acuerdo transitorio.

“Este puede decir, te vamos a estar chequeando cada seis meses, pero tiene duración de 4 años. Si me cumplís todos los requisitos que están en el acuerdo podes optar a otro programa de más largo plazo”, indicó.

En el tema de desembolso, el economista dijo que el FMI sabe bien que bajo la pandemia y Eta e Iota, ningún Estado podrá recaudar los impuestos que financian la actividad pública.

“Entonces, le está diciendo que no se pondrá a crear más impuestos, mejor te presto dinero y te endeudas para que no vayas a crear inflación o el déficit fiscal se dispare más allá del 3 %. Sin embargo, la CEPAL dice que el promedio de América Latina va ser 5.6 %. Los países prefieren endeudarse. Por ejemplo, nosotros en 2021 vamos a un proceso electoral y prefieren dejar la meza bien cargada al próximo gobierno y no crear impuesto, porque eso desprestigia a cualquier partido”, señaló.

Ante ello, el experto hizo hincapié en que no son donaciones las que hace el FMI a Honduras.

“Por muy concesional que sean, las tasas de intereses que le aplican a Honduras son las mismas que aplican a Argentina”, concluyó.

FMI concluye tercera revisión y Honduras optará a $90 millones

Cabe indicar que este lunes, el directorio ejecutivo del FMI concluyó la tercera revisión del desempeño de Honduras en el marco de su programa que respalda el Acuerdo Stand-By (SBA) y la Facilidad de Crédito Standby (FCS), y extendió la duración del SBA y FCS en cuatro meses, hasta el 14 de noviembre de 2021.

La conclusión de la revisión permite el desembolso inmediato de aproximadamente 90 millones de dólares (SDR 62.45 millones). Esos recursos “ayudarán” a Honduras a cubrir las necesidades de balanza de pagos y financiamiento del presupuesto que se derivan de la pandemia y las recientes tormentas tropicales, incluidos los gastos más elevados en salud y beneficios sociales, según el FMI.

