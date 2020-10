RESUMEN COVID-19: Mel probará vacuna rusa; SINAGER reporta 956 casos nuevos

REDACCIÓN. Las noticias relacionadas con el virus del COVID-19 siguen destacando en Honduras y en el mundo, es por eso que Diario Tiempo Digital le trae un resumen de lo ocurrido este lunes 19 de octubre.

COHEP recibe “con agrado” nuevo fondo de garantía en favor de mipymes

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se mostró satisfecho luego de que el mandatario Juan Orlando Hernández anunció un nuevo paquete de medidas en favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

De acuerdo a información provista por Marco Midence, titular de la Secretaría de Finanzas, parte del apoyo se dará a través de un fondo de garantía que cubrirá hasta el 90 % de los créditos de emprendedores del turismo y otros sectores golpeados por la pandemia de COVID-19.

Le puede interesar: Juan Orlando Hernández da «buenas noticias» para reactivar las mipymes

En tal sentido, Alden Rivera, representante del COHEP, desveló que el monto total del fondo ascendería a unos 11 mil millones de lempiras; los mismos servirían para la readecuación de deudas en el sector.

En ese acotó que reciben con agrado el anuncio, dado el por qué de la habilitación del dinero. Recordó que, con anterioridad, el gobierno otorgó otro monto a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI); pero, nada más tenía la función de garantía para impulsar operaciones nuevas y no preexistentes.

Autoridades cierran discoteca tras operar clandestinamente en SPS

Luego que se conociera que una discoteca realizó una fiesta sin ninguna medida de bioseguridad en la zona norte del país, autoridades llegaron hasta las instalaciones y cerraron el recinto por incumplir las normas para evitar el contagio de COVID-19.

Es importante señalar que, las autoridades que llegaron hasta dichas instalaciones indicaron que, la misma se presentaba como un foco de contagio del virus. Por otro lado, este tipo de negocios, no esta autorizado para comenzar operaciones, adhirieron.

Por lo cual, según informó la Policía Nacional, este tipo de actividades están prohibidas de acuerdo a las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER).

Lo anterior, ya que intervienen no solo en el incremento de contagios de más personas, sino en el índice de mortalidad.

Funcionarios policiales cierran discoteca por operar clandestinamente en la zona norte. Para más detalle, infórmate en el siguiente enlace 👉 https://t.co/KRI9AKcUQi pic.twitter.com/ZAW3MK9qgy — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 19, 2020

Lea también: Hasta L200,000 de multa: Policia llega a bar donde hubo mega fiesta sin mascarillas

COVID-19 Honduras: SINAGER reporta 956 nuevos casos y 8 muertos

De 2,066 pruebas para diagnosticar COVID-19 que procesó el Laboratorio Nacional de Virología (LNV), 956 resultaron positivas, por lo que el total de casos en Honduras se incrementó a 89,381 a nivel nacional.

Así lo informó la noche de este lunes el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), Francis Contreras.

Mediante cadena nacional de radio y televisión, Contreras detalló que de los 956 nuevos casos de COVID-19, 393 pertenecen al departamento de Francisco Morazán, 171 a Cortés, 113 a Yoro, 112 a Olancho, 22 a Colón, 52 a Atlántida, 20 a Santa Bárbara, 38 a Lempira, 17 a Intibucá, 17 a La Paz y 1 a El Paraíso.

El también galeno confirmó 8 nuevos fallecimientos por COVID-19 en Honduras; 2 procedentes del departamento de Comayagua, 2 de Santa Bárbara, 1 de Cortes, 1 de Francisco Morazán, 1 de La Paz y 1 de Choluteca. Con dicha cifra, el número de víctimas mortales por esa enfermedad que azota al país se elevó a 2,576 en total desde que inició la pandemia en marzo pasado.

VEA EL COMUNICADO ÍNTEGRO QUE EMITIÓ SINAGER

Vacuna china Coronavac es «la más segura» para Brasil

El director del instituto brasileño Butantan, Dimas Covas, dijo este lunes que la vacuna Coronavac, que desarrolla junto a la farmacéutica china Sinovac, es la «más segura» de las que se están analizando en este país.

En rueda de prensa, Covas señaló que las pruebas todavía no han sido finalizadas, por lo que los análisis de eficacia no pueden concluirse. Sin embargo, los resultados preliminares reafirman los de la investigación con 50.000 participantes chinos, de los cuales un 94,7 % no presentó efectos adversos.

«Las manifestaciones clínicas adversas son muy leves, no hubo ninguna manifestación clínica que exigiese una atención médica mayor. Por lo tanto, el perfil de seguridad es muy apropiado«, destacó.

Covas dijo que, por el momento, se ha terminado la primera etapa del estudio con 9.000 personas, pero todavía deben someterse a las pruebas otras 4,000.