Responden a presidenta del CMH: «Sea más responsable»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante las declaraciones de la líder del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, la presidenta de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras (COMAH), Monserrat Arita, manifestó que Figueroa debería de dejar a un lado el odio hacia el Gobierno.

Es preciso recordar que Figueroa dos días atrás aseguró que el equipo biomédico adquirido por el Gobierno para pacientes con Covid-19 no es el apto para tratar las afecciones de esta enfermedad.

Por su parte, Arita dijo que «la presidenta del Colegio Médico de Honduras debería ser más responsable. Además, no emitir juicios de valor sin conocimiento de causa o bajo los efectos de la ignorancia».

Seguidamente la galena manifestó que Figueroa debe dejar a un lado el odio por el Gobierno. De la misma forma, dijo que es hora que ella demuestre que verdaderamente le interesa el pueblo hondureño y no pronunciarse solo para causar daño.

Lea también – Alcaldías: Finanzas transfiere más de L38 millones; pide priorizar COVID-19

CMH sobre ventiladores mecánicos comprados

Luego de que el Gobierno hondureño compró equipo médico en Estados Unidos para combatir el COVID-19, el Colegio Médico de Honduras (CMH) mostró su disgusto con los artículos adquiridos.

Un total de 140 ventiladores mecánicos, 140 respiradores, y 90 succionadores mecánicos (para secreciones de las vías respiratorias) trajo el avión presidencial tras su viaje al país de las barras y las estrellas, precisamente a Nueva York.

Los materiales llegaron el miércoles a suelo catracho. Es importante recordar que hace unos días, la infectóloga Elsa Palou denunció que en todo el sistema sanitario nacional no había ni 100 ventiladores mecánicos.

Ahora, habrá mas. No obstante, ¿realmente son los propicios para afrontar la pandemia que recién llegó a Honduras? El gremio de doctores no lo considera así. Es más, según un especialista, no permitirían que sobreviva un paciente sedado, lo que convertiría la compra en un gasto infructífero.

Por su parte, la titular del CMH, Suyapa Figueroa, señaló que ni siquiera se sabe quién dio el visto bueno para que se trajera el equipo médico.

«Es lamentable lo que está sucediendo con esta compra, en vista de que no sabemos quién revisó las especificaciones técnicas del equipo», aquejó.

Estimó, de manera preliminar, que la compra efectuada no sería la propicia para las necesidades de la población.

«Se requiere de especificaciones muy estrictas en los equipos; por tanto, nos da mucho coraje. Además, el hecho de que al parecer el equipo comprado no reúne estos requerimientos mínimos necesarios para atender a la población», denunció.

Asimismo, opinó que ésta podría ser una muestra más de la corrupción imperante en la nación cinco estrellas.