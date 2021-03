Renuncia el Dr Mario Mejía, jefe de la Unidad Epidemiológica de SINAGER

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por «asuntos personales» renunció el doctor Mario Mejía a la coordinación de la Unidad de Epidemiologia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), así lo confirmó él mismo a través de TIEMPO Digital donde, además, aseguró que su renuncia ya era algo planificado.

«Era un acuerdo que íbamos a organizar la unidad hasta finales del año pasado y luego yo procedería hacer mi retiro. Eso era ya algo planificado y no hay otra cosa detrás de mi renuncia. Yo tuve vacaciones desde enero y mitad de febrero y yo ya había avisado que no iba a regresar después de mis vacaciones. Era un convenio de esa manera y no era otra cosa que eso», afirmó el galeno.

De acuerdo con el profesional de la Medicina, a él lo asignaron sus superiores para poder organizar, poner en funcionamiento y desarrollar la Unidad de Epidemiología en Sinager.

«Me tocó todo lo que corresponde a la apertura inteligente en su momento y cómo ésta podía ir incidiendo en el desarrollo de la pandemia”. dijo el galeno.

En ese sentido, Mejía reiteró que su salida obedece más a un asunto personal porque está próximo a su retiro por jubilación.

«Se debe comprender que uno se retira cuando el espíritu y el corazón así lo demanda, en buen estado de salud y creyendo pues que vamos a terminar bien esta carrera profesional que hemos iniciado y que vamos a estar ahí dando nuestros aportes», aseveró.

Ahora, la coordinación de la Unidad Epidemiológica de SINAGER quedó a cargo del doctor José Lara Pinto.

Llegada de vacuna rusa es muy importante para Honduras

Por otra parte, el excoordinador de SINAGER se refirió a la vacuna rusa Sputnik V y sobre el tema aseguró que su llegada al país es muy importante.

“Urge que llegue a la primera línea, los enfermeros, microbiólogos, doctores y las aseadoras sean los beneficiados. Con esto se beneficiará también a sus núcleos familiares”, afirmó.

Finalmente, expuso que entre más tarde la llegada de la vacuna la suma de fallecidos a causa de esa mortal enfermedad desafortunadamente aumentará en Honduras.

