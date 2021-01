¿Necesita renovar su licencia? Horario de atención de Tránsito en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con normalidad está atendiendo la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), mejor conocida como «Tránsito», en la capital hondureña, según confirmó el comisario José Albany Herrera.

En ese sentido, la población puede acudir sin temor a que le vayan a negar la realización de un trámite en las oficinas principales de esa institución.

El horario de atención en la DNVT es de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM; sábados de 8:00 AM a 3:00 PM; domingos, no hay atención, porque la población no acude en ese día de la semana, aclaró Herrera.

«Los servicios que estamos prestando son la renovación de licencia, pago de infracciones, conciliación de accidentes de tránsito, denuncias por colisiones de accidentes. Estamos trabajando normalmente en todos los servicios», detalló el portavoz a TIEMPO DIGITAL.

Lea también: Cerrando el 2020, DNVT contabiliza 28 accidentes viales y 11 muertes

Otros servicios

Herrera también indicó que en las oficinas de Tránsito, ubicadas en la aldea Las Casitas de Tegucigalpa, se realiza normalmente la impresión de licencia, para quienes la solicitan por primera vez, en los mismos horarios antes expuestos.

Además, sostuvo que en lo que va de 2021, la renovación de licencia es el trámite que más solicitan los ciudadanos en esa institución.

Para quienes deseen hacer solicitar la licencia por primera vez, deben presentar la constancia del banco, papeles de identificación personal y exámenes médicos. Además, deben someterse a una capacitación previo al examen escrito y práctico.

En caso de que sea renovación, deberá presentar la constancia del banco y los exámenes médicos que se realizan la Cruz Roja Hondureña.

Por otro lado, la DNVT, informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que los exámenes prácticos que se realizan a los conductores de vehículos, aspirantes a licencia por primera vez. se realizan bajo estrictas medidas de bioseguridad en los predios de Las Casitas.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.