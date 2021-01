Ponce Fonseca: En el informe de fiscales de EEUU «no se menciona mi nombre»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «En el informe de los fiscales federales de Estados Unidos no se menciona mi nombre», así lo dijo este lunes el general René Orlando Ponce Fonseca, defendiéndose de las acusaciones que lo ligan a supuestas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de cocaína hacia el país del norte.

A través de medios locales, el ex jefe castrense aseguró que en ese informe de 49 páginas que presentó la Fiscalía de Nueva York «no lee su nombre» como se inscribió en el Registro Nacional de las Personas (RNP), René Orlando Ponce Fonseca.

«La Corte del Distrito Sur de Nueva York es una Corte seria y creo que han hecho lo correcto. Una cosa es que alguien dé una declaración y otra cosa es que tenga que probarlo y para que prueben la catadura de este soldado, les será muy difícil», manifestó el general.

De acuerdo a las mociones presentadas por los fiscales ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Geovanny Fuentes Ramírez pagó al mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, para que protegiera sus actividades y aceptara usar las Fuerzas Armadas para cuidar sus actividades del narcotráfico.

Sobre esas acusaciones, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), dijo que jamás se reunió con ese señor al que hoy juzga EE.UU.

«Creo también que ese señor no menciona mi nombre porque no me conoce, dice el comandante de la 105 Brigada, pero no especifica mi nombre. Quien menciona mi nombre es un periodista de Univisión que asume que CC-13 es René Ponce Fonseca«, señaló el miembro militar.

«Mi nombre lo menciona el tuit de un periodista de Univisión»

«Ahí no mencionan mi nombre en ese informe. Mi nombre lo menciona el tuit de un periodista de Univisión quien asume por analogía que CC-13 soy yo», recalcó.

Ante esa situación, Ponce Fonseca afirmó estar dispuesto a comparecer si en todo caso la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo llama a declarar.

«Diré la verdad, porque soy un hombre que no dice mentiras y que siempre hablo con la verdad», aseveró.

Asimismo, enfatizó que durante su trayectoria de 40 años lo único que ha hecho es servir a la ciudadana con lealtad y sacrificio.

“No he recibido ninguna orden para conducir operaciones ilícitas ni tampoco he dado órdenes a oficiales subalternos para que las hagan”, puntualizó Ponce Fonseca.

Para finalizar, el exjefe de las FF.AA. expresó que Honduras hoy tiene un clima de paz y prosperidad “porque tomé las mejores decisiones. Estoy trabajando y seguiré trabajado para ver una Honduras mejor”, concluyó Ponce Fonseca.

