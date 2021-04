«Moría lentamente»: el triste relato de una madre que perdió a su hijo por COVID

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Todo va estar bien mi amor», fueron las últimas palabras que le dijo doña Tania Ruiz a su hijo Alexis Rodríguez minutos antes de que él perdiera la batalla ante el COVID-19.

La adolorida madre relató lo difícil que fue que su hijo tuviera atención medica en un centro asistencial público de la localidad. Ellos son originarios del departamento de Olancho, lugar donde se vive una odisea por la pandemia.

Doña Tania comentó que no había ni una tan sola ambulancia para mover a su hijo desde un centro de triaje a un hospital. Además, contó que no hay medicamentos, ni siquiera suero para poder atender a las personas que padecen de la enfermedad.

A Alexis, el hijo de doña Tania, lo tuvieron que trasladar hasta un centro hospitalario privado, donde a pesar de los esfuerzos y todo el dinero gastado, murió por complicaciones del COVID-19.

Dolor de una madre al perder un hijo

«Me tragué mis lágrimas y le dije que todo iba a estar bien», dijo mientras lloraba desconsolada por la pérdida de su hijo. Al mismo tiempo, esta madre olanchana recordó que cuando pidió ayuda, la respuesta que recibió fue «no hay».

Cuando más necesitaba ayuda, le respondían: «No hay suero, no hay ambulancia, no hay medicamento». Doña Tania confesó que no decía nada «solo me callaba en mi calvario».

Asimismo, confesó con mucho dolor que su hijo estaba muriendo lentamente y solo escuchaba: «No hay cupo en el Hospital María, no hay cupo en el Hospital Escuela»; eso era todo lo que resonaba en doña Tania Cruz, mientras Alexis perdía la batalla por el virus.

