«Hasta mis gallinitas se quemaron», relata afectada de incendio en La Bolsa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Se hizo un remolino de aire, miré que se quemó toditito», es el relato de una de las afectadas en el barrio La Bolsa de Comayagüela, luego que un voraz incendio arrasara con más de una decena de viviendas.

El siniestro se re reportó ayer, martes, en horas de la tarde noche, y tras una llamada de emergencia, miembros del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el sector para controlar las llamas, sin embargo, el fuego ya se había extendido por varias casas del sector.

Sobre el hecho, doña Luz, relató con tristeza el «infierno» que vivió junto a sus familiares y vecinos por el inesperado incendio. «Yo lo único que sé, es que estaba llenando botes, de allí me vine a lavar mis manos, me metí a mi casa, cuando volví a salir, miré un poquito de fuego. Se hizo un remolino de aire y miré que agarró fuego toditito«, dijo la capitalina.

A renglón seguido, la afectada detalló que, «lo que sucedió fue rapidito. No pudimos hacer nada, todo mi material se me quemó, mis gallinitas se me quemaron«.

Familias damnificadas

Conforme a los datos del Cuerpo de Bomberos, 29 habitaciones de construcción mixtas quedaron destruidas a causa del siniestro. Lo anterior se traduce a igual número de familias damnificadas, es decir, 174 personas afectadas.

Asimismo, los «apagafuegos» reportaron que una persona falleció durante el voraz incendio.

Es oportuno mencionar, que hasta el momento, se desconoce la causa del incendio, sin embargo, las autoridades aseguraron que desde ayer trabajan en el caso para determinar si fue provocado o en su defecto, otro factor ajeno a los afectados, ocasionó la tragedia.

